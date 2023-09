“Donare gli organi per salvare altre vite”, al Granarone a Cerveteri un pomeriggio con Aido • Terzo Binario News

Lunedì 18 settembre alle ore 16:30 incontro di sensibilizzazione con l’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule

Un pomeriggio per sensibilizzare, per riflettere, per approfondire un argomento delicato quanto strettamente personale: la donazione degli organi. Lunedì 18 settembre, alle ore 16:30 presso l’Aula Consiliare del Granarone a Cerveteri, ospite sarà Aido – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule.

Oltre al dibattito, sarà occasione per conoscere Giovanna e Maurizio, una coppia di sposi, da sempre amanti di viaggi e di bicicletta, che porteranno anche a Cerveteri il progetto “Due cuori, un tandem”, una pedalata che stanno portando in giro in lungo e largo per l’Italia proprio per sensibilizzare e raccogliere fondi a sostegno di Aido, realtà operativa in tutto il territorio nazionale da 50anni.

Ad organizzare l’evento, è Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri, che dichiara: “Quello della donazione degli organi è un argomento estremamente delicato e strettamente personale. Nessuna opera di convincimento quella che ci sarà al Granarone, ma semplicemente un incontro in cui verranno raccontate esperienze e storie giunte a lieto fine proprio grazie alla generosità di chi, in vita ha scelto di donare i propri organi una volta venuto a mancare. Spesso non ci si pensa fino in fondo, ma questo è un gesto d’amore immenso, infinito, perché attraverso la donazione degli organi possiamo salvare la vita a tante altre persone: è un regalo, l’ultimo regalo che ognuno di noi fa al mondo, perché permette di coltivare una speranza di una vita nuova, di una vita migliore”.

“L’incontro di lunedì al Granarone – prosegue l’Assessore Francesca Badini – sarà anche occasione per presentare il progetto ‘Due cuori un Tandem’, il viaggio solidale in bicicletta di due sposi, Giovanna e Maurizio, una coppia eccezionale che oggi è unita e forte proprio grazie al trapianto. Sarà inoltre presentato anche un concorso legato proprio al tema della donazione degli organi, che Aido regionale ha proposto all’Istituto Enrico Mattei di Cerveteri, la nostra scuola superiore, che di buon grado ha immediatamente accettato”.

Interverranno all’incontro, oltre alle autorità locali, ovvero il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti e l’Assessora Badini, il Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale Alessio Pascucci, il Presidente Aido Regionale Cesare Quattrocchi e il Coordinatore Trapianti della Asl Roma 4 Dottor Fernando Ricci. Intervento anche della Professoressa Simona Benedetti, in rappresentanza dell’Istituto Enrico Mattei.

Interverranno all’evento, anche i genitori di Flavio Giurin, giovanissimo ragazzo di Cerveteri scomparso nel 2021 a causa di una aplasia midollare e che in vita, scelse di indicare sui propri documenti la volontà di procedere alla donazione degli organi.

L’Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO) è un’associazione di persone che accettano volontariamente di donare i propri organi, tessuti e cellule in caso di morte. L’Associazione ha sede legale e direzione operativa a Roma. Per maggiori informazioni, visitare il sito internet https://aido.it/