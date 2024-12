Domenica il gran concerto di Natale del Gruppo Bandistico Cerite • Terzo Binario News

Appuntamento alle ore 19:00 presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore a Cerveteri. Ad esibirsi, insieme ai musicisti e musiciste dirette dal Maestro Augusto Travagliati, anche il coro “Insieme in Armonia” dei bambini dell’Istituto Comprensivo Marina di Cerveteri

Da sempre è uno degli appuntamenti più attesi del Natale di Cerveteri. Domenica 22 dicembre alle ore 19:00, presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore a Cerveteri, gran concerto di Natale del Gruppo Bandistico Cerite, come di consueto diretto dal Maestro Augusto Travagliati.

In scaletta, brani di Georges Bizet, Ferruccio Francia, le grandi colonne sonore di Ennio Morricone e le arie Giacomo Puccini, per il quale si stanno concludendo gli omaggi in musica in occasione del centenario dalla morte.

Non mancheranno infine brani natalizi e tipici del periodo. Ad impreziosire ancor di più il concerto, il coro “Insieme in armonia” dei bambini della 3A, 4B, 4C e 5C primaria dell’Istituto Comprensivo Marina di Cerveteri, diretti dalla Maestra Claudia Giordano. L’ingresso è gratuito.

“La musica e l’allegria del Gruppo Bandistico Cerite da sempre rappresentano un momento di unione e aggregazione – ha dichiarato il Vicesindaco di Cerveteri e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri Federica Battafarano – ogni momento della nostra città che è stato scandito dalle loro note, è sempre stata un’occasione importante e piacevole per stare insieme. Il loro concerto è uno degli appuntamenti più tradizionali e più attesi del Natale Caerite, ci regala sempre infatti emozioni e sensazioni nuove. Da Bizet a Ferruccio Francia, passando per Ennio Morricone a Puccini: sarà una grande serata di musica”.

“Novità del concerto di quest’anno – aggiunge il Vicesindaco Battafarano – la presenza del coro dei bambini della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Marina di Cerveteri, che con le loro voci si uniranno ai musicisti e alle musiciste del nostro Gruppo Bandistico nei brani tipici del Natale. Un’esibizione frutto del lavoro della Dirigenza scolastica, delle Docenti e della Maestra Claudia Giordano, che li guiderà in questa bellissima esperienza”.

“Infine – conclude il Vicesindaco Battafarano – ci tengo a rivolgere un sentito ringraziamento al Maestro Augusto Travagliati, al Presidente dell’Associazione Amici della Musica Aurelio Badini e al Segretario Carmelo Aiello per il grande lavoro che sempre svolgono per la promozione, la valorizzazione e l’insegnamento della musica nel territorio. Un impegno che prosegue da trent’anni, trent’anni di musica, di note e momenti davvero densi di emozioni. Evviva Cerveteri, evviva il Gruppo Bandistico Cerite”.