Domenica il Comunale Macchiosi gremito per il picnic musicale di "Tolfa Jazz" • Terzo Binario News

Oltre 700 presenze per l’appuntamento primaverile dell’associazione. Ora si lavora per il Festival di luglio

di Cristiana Vallarino

Ogni appuntamento coi Picnic Musicali di Tolfa Jazz APS riesce incredfibilmente ad essere ancora meglio del precedente. Se a settembre era stato un successo, domenica 24 maggio, complice una assolata giornata, i prati del Comunale Macchiosi si sono riempiti di sedie, tavoli, teli e centinaia di persone che hanno accolto l’invito dell’associazione. In base alle prenotazioni ricevute e al numero dei pasti serviti si sono abbondantemente superate le 700 presenze.

L’affluenza è cominciata di buon’ora, come sempre, con gli escursionistii arrivati per partecipare alle varie passeggiate, a piedi o in mountain bike, accompagnati dalle guide professioniste.

Le famiglie sono arrivate con più comodo e quelle coi bambini hanno potuto approfittare degli operatori che hanno intrattenuto i ragazzini in laboratori e giochi immersivi della vita tra i boschi.

Mentre nella baita la collaudata “brigata” di cucina, al lavoro in realtà già dal giorno prima, approntava il pranzo, a base di ottima e tipica acquacotta (foto sopra) e pasta al sugo, e alla postazione grill si arrostivano salsicce e pancetta, alle 11 c’è stato il primo dei due concerti della giornata.

A suonare sotto gli alberi sono stati i musicisti di Traindeville con le loro canzoni che hanno spaziato da quelle popolari romane ai ritmi sudamericani, passando per brani origiali, scanditi da fisarmonica, chitarra e percussioni. (foto sotto)

In poche ore, i volontari a supporto di Tolfa Jazz, hanno smaltito velocemente le lunghe file per il pranzo, seguito anche da caffè e pane con nutella al punto bar.

Il secondo momento musicale ha visto protagonista la cantante di origine civitavecchiese, di recente apprezzata a The Voice senior, Francesca De Fazi che con la Gipsy Blues Band ha portato in mezzo al verde brani soul, omaggiando grandi artiste come Janis Joplin e Aretha Franklin (foto del titolo).

Come sempre, la sindaca Stefania Bentivoglio ha partecipato alla giornata. “E’ un piacere ed una soddisfazione constatare che anno dopo anno i Picnic radunano così tante persone, dall’immediato comprensorio e non solo – ha detto la prima cittadina -. E tutto ciò si deve all’impegno e alla dedizione dell’associazione Tolfa Jazz Aps e dei volontari che la supportano”.

A coordinare tutta la “macchina picnic” il presidente Egidio Marcari e il direttore artistico Alessio Ligi, i quali come da programma, sono arrivati stanchi ma entusiasti, in serata, alla fine della domenica, siglata dalla jam session spontanea. “Siamo felici di vedere i nostri sforzi, e quelli dei volontari, ripagati da questa incredibile parteciipazione” il commento all’unisono.

Ma il loro lavoro non è certo finito, E’ tempo infatti di pensare al festival estivo 2026 che ritorna dal 17 al 19 luglio. La manifestazione si svolgerà come di consueto nel cuore del paese, in particolare nella splendida cornice dell’anfiteatro della villa comunale, offrendo tre giorni di musica dal vivo, concerti nelle piazze e un’atmosfera immersa nella natura. Il programma è in via di definizione. Per rimanere aggiornato sugli artisti, gli orari e l’acquisto dei biglietti, visitate il sito ufficiale di Tolfa Jazz.

E poi, a salutare l’estate, ritornerà il secondo picnic, quello autunnale. Data da stabilire. Restate connessi quindi!

Le immagini (meno quella della cucina) sono di GIULIA CERRI, fotografa ufficiale di Tolfa Jazz.