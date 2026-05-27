Civitavecchia, "Ci sentiamo poco ascoltati": il disagio degli adolescenti emerge dal progetto ERMES • Terzo Binario News

Il bilancio dei dati raccolti da “Il Ponte” in collaborazione con la Fondazione Molinari e altri partner territoriali

Un anno di lavoro sul campo rivela una distanza profonda tra generazioni. Non

basta “intercettare” i giovani: la sfida, oggi, è imparare ad ascoltarli davvero. Da

questa consapevolezza nasce il primo bilancio del Progetto ERMES, che restituisce

una fotografia complessa del mondo adolescenziale e delle sue fragilità.

Il Progetto ERMES è un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il

contrasto della povertà educativa minorile, con capofila Il Ponte di Don Egidio Smacchia e

la partecipazione della Fondazione Angelo e Mafalda Molinari ETS e degli altri partner

territoriali.

Dopo un anno di attività frenetica, il Progetto Ermes ha tracciato un bilancio che va ben

oltre le statistiche. Se i numeri parlano di oltre 2.800 minori intercettati e 770 ragazzi

agganciati attivamente, il “cuore” del report sintetico inviato dagli educatori ci restituisce

una fotografia molto più complessa e, per certi versi, inquietante: quella di una

generazione che si sente profondamente sola, pur essendo costantemente “connessa”.

Il muro dell’ascolto: “Ci parlate sopra, non con noi”

Il tema centrale che attraversa ogni pagina del report è la crisi della comunicazione. Gli

adolescenti di oggi non lamentano una mancanza di parole, ma una mancanza di ascolto

autentico. Secondo quanto emerso, i ragazzi percepiscono gli adulti (genitori e

insegnanti) come figure orientate esclusivamente a fornire soluzioni, modelli preimpostati o

critiche, anziché spazi di comprensione.

“Gli adulti tendono a imporre la loro visione, senza capire il nostro modo di vivere le

relazioni,” è il sentimento comune raccolto dagli educatori. Manca il dialogo reale, quello

fatto di sguardi e presenza fisica, sostituito troppo spesso da una comunicazione

funzionale o legata alla performance.

La prigione dell’eccellenza: scuola, sport e aspettative. Un altro elemento centrale riguarda la crescente pressione sociale vissuta dai ragazzi.

La scuola, lo sport e le attività extrascolastiche vengono spesso percepite come contesti di

valutazione continua, dove l’errore è difficilmente tollerato.

Si consolida così una “cultura della performance” che genera frustrazione, insicurezza e

paura del fallimento.

Solitudine di gruppo e il bisogno di spazi

Paradossalmente, in un’epoca di iper-socialità digitale, emerge una carenza di veri luoghi

di aggregazione. Il report sottolinea un crescente individualismo e una difficoltà reale nella

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a

rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata

dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org

Comunicazione tra pari. I ragazzi chiedono luoghi fisici dove poter sperimentare

l’accettazione del “diverso” e il valore del gruppo, senza il filtro dello schermo o la

supervisione giudicante degli adulti.

Le fragilità che attraversano la quotidianità dei ragazzi

Durante le attività svolte all’interno del Progetto ERMES, gli operatori hanno osservato

come molte delle fragilità emerse tra gli adolescenti si ripetano con grande frequenza e

spesso si intreccino tra loro.

Tra le principali difficoltà emergono una diffusa sensazione di solitudine, stati di ansia e

tristezza sempre più ricorrenti, insieme a una crescente difficoltà nel comunicare in modo

aperto e nel costruire relazioni significative.

A questo si aggiunge una fatica sempre più evidente nel riconoscere e gestire le proprie

emozioni, che spesso si traduce in chiusura relazionale o comportamenti disfunzionali.

Non mancano inoltre segnali legati a comportamenti a rischio, come il consumo di

sostanze leggere, l’uso di tabacco e un utilizzo molto intenso dei dispositivi digitali, che in

molti casi sostituiscono o condizionano le relazioni dal vivo.

Nel loro insieme, questi elementi restituiscono l’immagine di un disagio diffuso e

stratificato, che non può essere letto come somma di singoli problemi, ma come un

fenomeno complesso che attraversa la quotidianità adolescenziale.

La crisi del ruolo educativo: adulti “fragili” ma distanti

Il report lancia una sfida diretta alle famiglie e ai docenti. Emerge una difficoltà diffusa dei

genitori nel riconoscere le reali problematiche dei figli, spesso minimizzate o ignorate. C’è

una richiesta precisa che arriva dai ragazzi: adulti capaci di mostrare la propria

vulnerabilità. I giovani non cercano supereroi o giudici infallibili, ma testimoni che

sappiano ammettere le proprie difficoltà e che siano disposti a mettersi in discussione. La

“latitanza” educativa o la rigidità degli insegnanti nell’imporre schemi adulti non fanno che

allontanare i ragazzi dai percorsi di crescita condivisi.

Non un punto di arrivo, ma una missione che continua

Il report di questo primo anno non è un testamento, ma una bussola. La Comunità

Educante, attraverso il Progetto Ermes, conferma che la strada è tracciata: le attività sul

territorio proseguiranno per i prossimi due anni e mezzo, garantendo continuità e

stabilità a un intervento che si è rivelato vitale.

Tutti i servizi attivati — dagli spazi di ascolto psicologico ai percorsi educativi

personalizzati, fino ai momenti di aggregazione — rimarranno pienamente operativi e a

disposizione dei giovani, delle famiglie e degli insegnanti. L’obiettivo è chiaro: non lasciare

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a

rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata

dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org

che queste richieste di aiuto cadano nel vuoto, ma trasformarle in un cambiamento

strutturale del nostro tessuto sociale.

Una responsabilità collettiva

Ciò che emerge con forza prepotente è che il benessere degli adolescenti non può essere

delegato esclusivamente agli “esperti”. Abbiamo, come società, una grande

responsabilità comune. Il Progetto Ermes mette a disposizione gli strumenti e i

professionisti, ma il successo di questa sfida dipende dalla capacità di ogni adulto di farsi

“comunità educante”.

Non siamo chiamati solo a guardare i ragazzi, ma a guardare con loro verso il futuro. Il

cammino di Ermes continua, con la consapevolezza che due anni e mezzo sono un tempo

prezioso per ricostruire quel patto di fiducia tra generazioni che oggi appare incrinato, ma

non perduto.