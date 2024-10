Domenica il Cerveteri in trasferta a Tolfa: gli uomini di Gabrielli vogliono continuare a far bene • Terzo Binario News

Dopo il turno di riposo i verdazzurri allenati da Andrea Gabrielli sono pronti ad una trasferta estremamente impegnativa

ella domenica appena trascorsa il Cerveteri di Andrea Gabrielli ha osservato un turno di riposo in campionato, ma l’attenzione non è di certo calata al Galli. Un turno di stop dovuto al numero dispari delle partecipanti al torneo di Promozione che però è stato utile ai verdazzurri per continuare a correre, a recuperare qualche giocatore affaticato o infortunato e a perfezionare gli schemi di gioco e l’organizzazione tecnico e tattica, di cui come noto Gabrielli ne è cultore e perfezionista.

Domenica 6 ottobre i verdazzurri tornano in campo e lo faranno in una trasferta ostica e impegnativa, contro una delle squadre protagoniste dello scorso torneo di Promozione ovvero il Tolfa, squadra compatta contro la quale il Cerveteri dovrà dare il meglio per portare a casa il risultato.

I ragazzi di Gabrielli sono imbattuti in questo torneo e sono reduci dalla vittoria all’esordio contro il Palocco, dal pareggio sul campo della Pescatori Ostia e dal pareggio casalingo contro l’Atletico Capranica. Ma oltre ai risultati, importantissimi, in quanto cinque punti in tre giornate non sono di certo cosa da poco, è il gioco e l’affiatamento della squadra che hanno colpito positivamente i tifosi.

Un attaccamento alla maglia che rappresenta un toccasana per un ambiente caldo come quello etrusco, che dopo una stagione difficile come quella dello scorso anno vuole tornare a vivere emozioni forti e gare emozionanti.

Sinora, in queste prime uscite stagionali il Cerveteri ha dimostrato di aver assimilato gli schemi di Gabrielli e il rapporto tra giocatori, mister, staff tecnico e dirigenza si percepisce, anche durante gli allenamenti settimanali, quanto sia forte e coeso.

Non resta altro dunque che attendere l’evolversi del campionato, all’interno del quale sicuramente il Città di Cerveteri, grazie anche ad una Presidenza estremamente solida e con un’idea di sviluppo dei settori giovanili ben definita, avrà modo di dire la propria.