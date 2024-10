Dal Tottenham al Porto: chi sono le avversarie di Roma e Lazio in Europa League • Terzo Binario News

Roma e Lazio sono le due italiane in corsa per l’Europa League 2024/2025. In questa stagione il format delle competizioni europee appare stravolto rispetto al passato, con un ampliamento del numero delle squadre partecipanti e l’ abolizione della fase a gironi , con l’elaborazione di una classifica unitaria per l’intero torneo. Le singole compagini sono chiamate a disputare in tutto 8 giornate nella prima fase della Coppa, a cui seguiranno poi i match ad eliminazione diretta come di consueto.

La prima giornata, in programma il 25 settembre, vede la Lazio impegnata in trasferta contro la Dinamo Kiev mentre la Roma ospita, il giorno successivo, l’Athletic Club allo stadio Olimpico. Sulla carta due match alla portata per le formazioni della capitale, che sicuramente puntano quantomeno al passaggio del turno.

Lo stesso discorso vale per la seconda giornata, in calendario il 3 ottobre. La Lazio attende in casa il Nizza mentre la Roma vola in trasferta sul campo dell’Elfsborg, compagine svedese che potrebbe essere considerata una delle Cenerentole della competizione europea. Alla terza giornata è la Lupa ad affrontare la Dinamo Kiev, con la gara pianificata il 24 ottobre, mentre la Lazio è impegnata fuori casa nella sfida contro l’abbordabile Twente, club olandese.

Il 7 novembre, in coincidenza della quarta giornata, la formazione di mister Daniele De Rossi trova un altro avversario sulla carta più che abbordabile, l’Union SG. Il discorso è invece decisamente differente per la Lazio che affronta una delle potenziali pretendenti al successo finale, il Porto. Alla quinta giornata invece, calendarizzata per il 28 novembre, le Aquile affrontano il più abbordabile Ludogorets tra le mura amiche dell’Olimpico. In questo caso è il turno della Roma di fronteggiare una delle pretendenti al trionfo finale, vale a dire il Tottenham. Il 12 dicembre è in programma la sesta giornata, nonché l’ultima prima della sosta invernale. La Roma affronta il Braga mentre la Lazio è attesa alla difficile sfida, fuori casa, contro l’Ajax, compagine che nelle scommesse sulle partite di Eredivisie viene considerata tra le prime della classe ed è considerata tra le possibili pretendenti anche per il trionfo in Europa League.

Il 22 gennaio è in programma la penultima giornata della prima fase del torneo: la Roma è attesa alla trasferta contro l’AZ Alkmaar e la Lazio sfida in casa un avversario molto temibile, la Real Sociedad. Si ritrovano sfide interessanti anche in occasione dell’ottava e ultima giornata della prima fase della competizione, in calendario il 30 gennaio. Allo stadio Olimpico la Roma affronta l’Eintracht Francoforte mentre la Lazio si appresta a volare in Portogallo per affrontare il Braga.

Oltre alle compagini che affronteranno le due italiane in corsa, ci sono almeno altre due possibili pretendenti al titolo che dovrebbero essere evitate negli accoppiamenti nella fase ad eliminazione diretta. Il riferimento va senza dubbio al Manchester United e al Fenerbahçe, ma anche Olympiacos e Hoffenheim possono essere compagini molto ostiche da affrontare. Nel complesso, guardando il livello delle avversarie per la prima fase del torneo, sia Roma che Lazio dovrebbero riuscire a qualificarsi alla fase successiva, nonostante il rendimento tutt’altro che brillante dimostrato nelle prime uscite di campionato.