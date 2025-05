Domenica di grande ciclismo a Cerveteri, successo per la sesta edizione del Xco Etrusco • Terzo Binario News

La soddisfazione di Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri

Una domenica di grande sport quella vissuta a Cerveteri con la Tirreno Bike di Cristiano D’Annunzio. Sono stati oltre 170 infatti i ciclisti che si sono ritrovati in Via dei Vignali per la partenza della sesta edizione del XCO Etrusco Città di Cerveteri, manifestazione ciclistica che ha rappresentato anche un importante banco di prova in vista della Coppa Italia in programma a fine maggio a Grotte di Castro.

Presenti per l’Amministrazione comunale di Cerveteri, il Sindaco Elena Gubetti, l’Assessore allo Sport Manuele Parroccini, che ha fortemente sostenuto la tappa etrusca e il Consigliere comunale di Cerveteri Enrico Alessandrini, da sempre molto attento e presente nelle iniziative legate al mondo dello sport.

“Un appuntamento oramai divenuto consuetudine tra i grandi eventi sportivi della nostra città – ha dichiarato Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri – con la Tirreno Bike e con Cristiano D’Annunzio sin dal mio insediamento ho un rapporto costante ed estremamente proficuo: il lavoro che quotidianamente svolge per la città e per la diffusione tra i giovani dell’attività sportiva è encomiabile ed è mia intenzione continuare a dare tutto il mio supporto, personale ed istituzionale”.

“Questa manifestazione è estremamente importante non solo per il mondo del ciclismo, ma anche per Cerveteri – ha aggiunto l’Assessore Parroccini – sin dal pomeriggio del giorno prima infatti, erano davvero tanti gli atleti, accompagnati spesso dai loro familiari, che giravano per le vie della città e del nostro centro storico. Atleti che hanno sicuramente colto l’occasione della gara anche per visitare la città e consumare presso le nostre attività commerciali. Rivolgo dunque nuovamente i miei complimenti a Cristiano D’Annunzio e rinnovo lui il mio impegno a dare sempre il massimo del sostegno in tutte le prossime attività”.

Aprivano le ostilità Juniores, Master 5-8 e Donne con una gara dominata dallo Junior Marcus Daniel Cornea (MTB Fiano Romano) che precedeva Massimo Folcarelli (Race Mountain GM Sport) leader dei Master e Lorenzo Paglioni (Tirreno Bike).

Fra le donne affermazione di Sabrina Di Lorenzo (Pro Bike Riding Team), festeggiata all’arrivo dalla piccola Rebecca. Seconda gara di giornata quella con Open e Master 1^ fascia caratterizzata dall’assolo di Gabriele Carosi (Race Mountain GM Sport Folcarelli).

Dietro di lui si piazzava il compagno di squadra Valerio Pisanu, Nelle ultime gara di giornata spazio per la fascia giovanile ricca di partecipanti a cominciare dagli Esordienti che vedevano sul gradino più alto del podio il toscano Stefano Turrini (Costa Etrusca) davanti al campione regionale Federico Possanza (Race Mountain GM Sport Folcarelli) fra i secondo anno mentre Alessandro Tramontini (Village Bike) si aggiudicava la gara dei tredicenni precedendo la coppia della Tirreno Bike Cicli Fatato composta da Leonardo Giuntarelli e Claudio Paglialunga.

La gara Allievi regalava il successo assoluto al primo anno Fabiano Fasciolo (Tirreno Bike) che precedeva i due secondo anno Marco Oddi (Reate Cycling) e Federico Parisse (Scuola Ciclismo Prati di Tivo). Nelle categorie femminili i successi andavano alle Esordienti Chiara Massai (Tirreno Bike) 2° anno e Eva Faggioli (Avis Pratovecchio) 1° anno ed alle Allieve Giulia Morfino (Village Bike) 1° anno e Giulia Botti (Rocca di Papa Bike) 2° anno.

Nella classifica dei team più numerosi, primo posto per Village Bike seguito da Race Mountain Folcarelli e Castelli Romani Cycling.