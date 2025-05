Vincenzo Bellomo nuovo segretario di Governo Civico per Cerveteri • Terzo Binario News

Vincenzo Bellomo è il nuovo segretario politico di Governo Civico per Cerveteri, il gruppo di maggioranza presente all’interno dell’Amministrazione comunale attualmente in carica, a seguito della composizione della nuova Giunta con tre Assessori e quattro Consiglieri comunali.

Dopo un’esperienza da Consigliere comunale dal 2017 al 2022, Bellomo pur non essendo stato rieletto in Aula ha continuato il proprio lavoro di coordinamento per il nostro Movimento, distinguendosi per capacità di dialogo e moderazione, sapendo ben riportare le nostre istanze e posizioni in tutte le sedi in cui Governo Civico necessitava di essere rappresentato.

Rivolgiamo a Vincenzo Bellomo, componente oramai storico di Governo Civico, il nostro più caloroso e affettuoso augurio di buon lavoro, certi che come sempre ha dimostrato saprà ricoprire il ruolo di Segretario con serietà e competenza, sapendosi fare portatore dei valori che da sempre contraddistinguono nello scenario politico locale il nostro gruppo.

Il Gruppo Consiliare e la Segreteria di Governo Civico per Cerveteri