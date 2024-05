Domenica al Galli play-out salvezza tra Cerveteri e Tarquinia, il Presidente Lupi: “Spero in uno stadio strapieno e verdazzurro” • Terzo Binario News

L’appello del Presidente Andrea Lupi: “Abbiamo bisogno del sostegno di tutta la città”

Il conto alla rovescia sta per scadere. Domenica sarà veramente la partita della vita. Il Cerveteri proviene da una stagione difficile e per raggiungere la salvezza, ha ancora un ultimo ostacolo da superare: lo scontro play-out contro il Tarquinia.

Ironia della sorte e del calendario, la stessa squadra contro cui aveva esordito sia in Coppa Italia al primo turno (vincendo per 1 a 0) sia in Campionato (pareggio per 1 a 1). Questa volta i verdazzurri allenati da Paolo Caputo non avranno alternative: in palio c’è la storia, il prestigio, il mantenimento della categoria.

Il Cerveteri il primo degli obiettivi lo ha raggiunto: i tifosi avevano chiesto alla squadra di fare tutto il possibile affinché il play-out (divenuto partita dopo partita inevitabile) si giocasse in casa, tra le mura amiche, situazione che oltre al calore del pubblico avrebbe consentito al Cerveteri di giocare per due risultati. Vittoria o pareggio, andranno comunque bene al Cerveteri per salvarsi. Questo però non deve ugualmente far “dormire sonni tranquilli” a Fagioli e compagni. Cronisticamente parlando, scendere in campo per il pareggio (che ripetiamo, sarebbe ugualmente sufficiente per salvarsi), è ciò di più nocivo che possa esistere.

Gli etruschi del Presidente Lupi dovranno scendere in campo con il fuoco dentro, lottare pallone dopo pallone, azione su azione, “mangiarsi” letteralmente gli avversari e dare il tutto per tutto. Se lo merita la città, la tifoseria, la Dirigenza e se lo meritano anche loro stessi, che nonostante una stagione proseguita in maniera diversa da come preventivato inizialmente, hanno dato il tutto per tutto fino all’ultima giornata.

Una squadra che è rimasta in ogni caso sempre concentrata, che ha saputo superare il cambio di panchina (con la stagione iniziata con Superchi, proseguita poi con Cicino e infine con Paolo Caputo) e una vera e propria rivoluzione in rosa. Rosa che ha dato in ogni caso anche tantissimi spunti e speranze per il futuro: basti pensare ai tanti giovanissimi che dall’Under 19 sono saliti in prima squadra dando forza e freschezza. Su tutti, Funari, Bonelli, Eluwa, Cutini e molti altri.

Come sempre, a spingere e sostenere la squadra ci sarà il gruppo “Ultras Cerveteri”, gruppo di tifosi di varie età (dai bambini piccoli fino ai più attempati), che sugli spalti hanno offerto per tutta la stagione uno spettacolo da Serie A. Certamente, avranno in serbo altre coreografie, cori e incitamenti alla squadra.

tifosi-del-cerveteri-sciarpe

“Domenica sarà la partita della vita, la partita in cui ci giochiamo un pezzo di storia, una stagione intera – ha detto il Presidente Andrea Lupi – ci servirà il sostegno della città, una città che deve dimostrarsi unita e compatta nei confronti della squadra, la prima squadra di Cerveteri. L’ingresso al campo prevede il pagamento di un biglietto di 5euro, per la prima volta dopo tanto tempo, ma ovviamente tutti coloro che si presenteranno al campo con i colori verdeblu pronti a sostenere fino all’ultimo istante la squadra, tra cori e applausi, entrerà gratuitamente. Abbiamo bisogno di tutti, venite a sostenere il Cerveteri!”