Domenica al Castello di Santa Severa il romanzo “Io sono Nannarella, intrigo a Firenze” di Carla Cucchiarelli • Terzo Binario News

Dopo il sold out della scorsa settimana proseguono gli appuntamenti della rassegna letteraria “ Libri e calici sotto le stelle” promossi dalla Regione Lazio con la gestione della società in house LAZIOcrea d’intesa con Mic e Comune di Santa Marinella, domenica 30 giugno alle ore 17.30 con la presentazione del romanzo di Carla Cucchiarelli,” Io sono Nannarella. Intrigo a Firenze.”

La presentazione in Sala Nostromo è moderata dalla giornalista Francesca Lazzeri e i partecipanti con ingresso gratuito potranno degustare calici di vino dei produttori del territorio associati alla Strada del vino delle terre etrusco romane.

Nell’era post covid, in un ospedale di Firenze è stata ricoverata d’urgenza una giovane donna che afferma di essere Anna Magnani. Le somiglia come una goccia d’acqua, parla e ride come lei. Sotto lo sguardo empatico di medici, infermiere e residenti che seguono con passione i racconti dell’icona del cinema neorealista, la donna diviene presto la protagonista indiscussa del nosocomio: si fa chiamare Nannarella e attorno a lei nascono in poco tempo ipotesi e convinzioni che sfiorano “l’irrealtà”, ma la sconvolgente verità è ben nascosta dietro a quegli occhi scuri.

Carla Cucchiarelli, laureata in Scienze Politiche, diplomata Counselor, vive e lavora a Roma. Vicecaporedattrice del Tgr Lazio, si occupa in particolare di tematiche sociali e culturali. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo:

Perché le mamme soffrono. Storie vissute nell’universo Salvamamme scritto conVincenzo Mastronardi e Grazia Passeri, ed. Armando, 2009

scritto conVincenzo Mastronardi e Grazia Passeri, ed. Armando, 2009 Ho ucciso Bambi– romanzo, 0111 Edizioni, 2012

Quella notte a Roma. Biografia di Luigi Di Sarro, Iacobelli editore, 2013

Quello che i muri dicono – Guida ragionata alla street art della Capitale,Iacobelli editore, 2017

Il Telefono rosa – Una storia lunga trent’anni, Castelvecchi, 2019

Così parlò la Gioconda, Iacobelli editore, 2019

Prima e dopo. La street art romana e il Coronavirus, Iacobelli editore, 2020

Ingresso gratuito con prenotazione su eventbrite

Tutte le informazioni sul sito www.castellodisantasevera.it