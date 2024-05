Domenica a Tolfa prima edizione de “il Viaggio dei 100 anni” e Sport in Piazza • Terzo Binario News

In programma domenica 26 maggio alle ore 10:00 a Tolfa la 1° edizione de “il Viaggio dei 100 anni”. Si tratta di un’iniziativa organizzata dall’AICS Ambiente e dal Comune di Tolfa.

La manifestazione, incentrata sul connubio: stile di vita ed alimentazione, proporrà un momento di degustazione nella piazza del Comune della località collinare.

Per l’occasione lo Chef Antonio Morra realizzerà una ricetta povera, molto in uso nel 1900, tipica di Tolfa denominata: La Trista o Mentucciata.

Si preannuncia una giornata ricca di contenuti perché ci sarà un momento di confronto tra generazioni con i giovani che, muniti di questionari, intervisteranno la popolazione anziana, aiutandola nella compilazione dei documenti, per raccogliere gli stili alimentari in voga negli anni 30, 40 e 50 ma anche per registrare aneddoti simpatici avvenuti in quegli anni.

E naturalmente sarà animata da tanto sport con varie performance che spazieranno dal Calcio, Basket, Pallavolo, Karate, Tennis, Pickle Ball, Ginnastica Artistica, Tiro con l’arco, al Motoclub.

Soddisfazione per l’iniziativa viene espressa dal Consigliere Comunale delegato allo sport, Tiziano Tedesco che invita le famiglie a partecipare massicciamente, specie nelle manifestazioni sportive facendo intervenire i propri figli nelle competizioni che culmineranno con una cerimonia di premiazione.

Il Consigliere Comunale delegato all’ambiente Flavio Morreale commenta positivamente il progetto di AICS finalizzato alla promozione del dialogo intergenerazionale tra giovani e diversamente giovani e ad uno corretto modus vivendi.

“Il viaggio dei cento anni”, infatti, coinvolge le famiglie, le Rsa, le scuole, le società sportive ed il mondo della ristorazione e della produzione agroalimentare artigianale del singolo territorio in un vero e proprio percorso di partecipazione.

Ad oggi, hanno già aderito i comuni di Tolfa (RM), Sant’Antioco (CI), Stintino (SS), Solarino (SR), Perugia (PG), Parco di Porto Conte (SS), Area Marina Protetta di Capo Caccia Isola Piana (SS).

Questo evento vuol essere un’opportunità per l’intera comunità.