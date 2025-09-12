Domenica a Ladispoli taglio del nastro per Artitudini • Terzo Binario News

Un luogo dove creare, crescere e sentirsi parte di qualcosa. Un rifugio per l’arte, un laboratorio di idee, uno spazio pensato anche per i giovani.

Apre a Ladispoli la prima sede indipendente dell’Associazione Culturale Artitudini, realtà attiva sul territorio dal 2006 e da quasi vent’anni impegnata nella formazione teatrale, con corsi, spettacoli, eventi e percorsi di improvvisazione teatrale rivolti a tutte le età. Domenica 14 settembre dalle 17:00 vi aspettiamo in via Alcide De Gasperi 26/a a Ladispoli per festeggiare insieme questo traguardo con un brindisi inaugurale.

Dopo anni di attività in spazi comunali concessi temporaneamente, Artitudini ha scelto di fare un passo importante verso l’autonomia. Una scelta coraggiosa, nata dalla volontà di consolidare il proprio percorso e, al tempo stesso, lasciare spazio ad altre giovani realtà che si affacciano sul panorama culturale locale. Con questa nuova apertura, Ladispoli guadagna un centro culturale indipendente, un presidio creativo che vuole essere un punto di riferimento per il territorio: un luogo libero, accogliente, aperto alle idee e alle persone.

La nuova sede sarà un vero e proprio laboratorio permanente di creatività, dinamico e inclusivo. Teatro, musical, pittura, scrittura, sartoria creativa e molto altro troveranno spazio tra queste mura, insieme a nuove iniziative che nasceranno anche grazie al contributo di chi vorrà proporle.

Grande attenzione sarà rivolta ai giovani e alla necessità di offrire loro strumenti espressivi per affrontare il presente, costruire relazioni, contrastare fenomeni di disagio e isolamento sempre più diffusi.

Artitudini continua così a crescere, mettendo al centro la cultura come motore di cambiamento, occasione di incontro e strumento di partecipazione attiva. Un traguardo che è anche un nuovo inizio, per l’associazione e per tutta la comunità.

L’invito è aperto a tutti: vi aspettiamo per scrivere insieme il primo capitolo di questa nuova avventura.

Per proposte o info su eventi, corsi e attività: 320/1948069.