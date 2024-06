Domenica a Civitavecchia "Ar Ghetto aricè la granne lumacata" • Terzo Binario News

“Ar ghetto aricè la granne lumacata” è il titolo della tradizionale “Lumacata di San

Giovanni” organizzata dalla Pro Loco cittadina che torna anche quest’anno in Piazza Fratti in collaborazione con Patrizia Manunza Lady Chef del Ristorante Dolce & Salato.

Secondo la tradizione pagana, il più grande raduno di streghe avveniva proprio tra il 23 e il 24 giugno, la notte di san Giovanni, chiamata, appunto “La notte delle streghe”. Le donne che hanno sancito un patto con il demonio si riuniscono per celebrare il Sabba infernale.

“Vogliamo ricordare una suggestiva tradizione della Roma papalina. – dichiara la Presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi – Tradizione in cui vanno a fondersi e confondersi religiosità e superstizione, celebrazione della vita simboleggiata dal sole che riprende tutto il suo vigore, ma anche il timore di oscure presenze rappresentate dalle corna delle lumache.”



Domenica 23 a partire dalle 20,30 si potrà gustare un menù che comprende le tradizionali lumache e gastronomia varia, mentre una particolare animazione accompagnerà la serata con la partecipazione di Federico d’Alessandris e il suo repertorio di “CantaRoma tra Musica e Parole” oltre agli interventi del noto cittadino Gigi Veleno, dello storico Enrico Ciancarini e del Socio della Pro Loco Umberto Nappi che reciterà delle sue poesie scritte per l’occasione e poi un finale a sorpresa.

Per info e prenotazione obbligatoria al n. 3475619755