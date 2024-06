Addio ad Alessadro Cangani, in lutto il mondo bandistico di Civitavecchia • Terzo Binario News

Aveva 48 anni, esequie presso la chiesa dei Salesiani venerdì alle 16,30

Scomparso Alessandro Cangani, insegnante di musica molto conosciuto a Civitavecchia e vice direttore della banda Ponchielli.

Cordoglio unanime in città, dove era stimato anche per la sua attività presso l’oratorio salesiano. E alla chiesa dei Salesiani venerdì alle 16.30 si celebreranno i funerali.

“Questa mattina Alessandro Cangani, vice direttore della banda comunale Ponchielli, direttore della Junior Band, insegnante di musica, educatore è volato in cielo. Il suo ultimo pensiero è stato per i ragazzi della banda, per i suoi ragazzi. Qualche giorno fa siamo andati all’hospice a suonare e lui ci ha diretto per l’ultima volta con la sua bacchetta. Caro Alessandro quel ricordo vivrà sempre in noi come tu vivrai in ogni nota che i tuoi ragazzi suoneranno e come eri solito dire tu:

Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta.

Ciao Alessandro”.

Questo il post della banda Amicare Ponchielli