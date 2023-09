Domani torna la Festa della Birra di Fiumicino • Terzo Binario News

Tre birrerie artigianali per gustare le migliori bionde nostrane. Street Food ‘made in Italy’ per esaltarne i sapori.

A Fiumicino da domani (29 settembre) all’8 ottobre a largo Paolo Borsellino, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, dieci giorni all’insegna della birra e della grande tradizione gastronomica italiana.

Dove poter gustare birre speciali alle quali abbinare arrosticini, panini e la regina incontrastata: la pizza.

Torna ‘Tutti in Birra’ la festa della Birra di Fiumicino, terza edizione organizzata dall’associazione il ‘Nuovo Faro Aps’.

“Quest’anno – spiega il presidente, Sergio Conforzi – abbiamo voluto creare un percorso a tappe della cucina italiana realizzando una serie di manifestazioni ad hoc incentrate sulla grande tradizione enogastronomica italiana. Con quest’ultimo evento vogliamo chiudere questa bellissima stagione organizzando una festa speciale che possa in qualche modo essere l’ultimo tassello di uno straordinario mosaico culinario”.

Apertura ore 19. Tutte le sere animazione e intrattenimento. Giostre per grandi e piccoli.