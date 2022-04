Domani riapre l'ufficio postale di Torre in Pietra - Terzo Binario News

Riapre domani mercoledì 20 aprile, nella sua sede storica, l’ufficio postale di Torrimpietra, in via Aurelia 2766. Sono terminati, infatti, i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento dei livelli di accoglienza e di sicurezza degli ambienti lavorativi.

L’ufficio completamente rinnovato, realizzato adottando le più moderne tecnologie finalizzate a coniugare qualità del servizio e design, a ottimizzare gli spazi all’interno dell’ufficio e a comprendere tutti gli aspetti legati alle nuove normative sulla sicurezza, è caratterizzato da arredi nuovi più funzionali e illuminazione led.

Inoltre, nell’ambito degli interventi, è stato realizzato anche l’abbattimento delle barriere architettoniche con l’abbassamento delle postazioni di lavoro per consentire un accesso facilitato alle operazioni di sportello.

Nella nuova sede sono presenti 3 sportelli per tutte le operazioni, sia finanziarie sia postali; per soddisfare le crescenti richieste dei clienti e proteggere allo stesso tempo la loro privacy è stata realizzata anche una sala consulenza, dove personale qualificato è a disposizione per fornire chiarimenti e consigli in modo personale e riservato sui prodotti di investimento e finanziamento. Nell’ufficio postale è inoltre disponibile il collegamento Wi-Fi gratuito.

Nell’ufficio di via Aurelia è possibile prenotare il proprio turno allo sportello, anche per il giorno successivo, tramite smartphone e tablet con l’app Ufficio Postale, scaricabile gratuitamente su GooglePlay e AppleStore.

A disposizione della clientela anche lo sportello ATM Postamat, accessibile 24 ore su 24, per il prelevamento di denaro contante, per il pagamento di bollettini di conto corrente postale e per tutte le altre operazioni consentite dalle carte elettroniche.

La sede di Torrimpietra osserva orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:45 e il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:45.