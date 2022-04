Museo del Sax, sabato ecco Trane & Rongioletti - Terzo Binario News

Riprende la stagione primaverile al Museo del Saxofono con il live tratto dall’album BIG CITY BLOCK, ultimo lavoro di TRANE & RONGIOLETTI totalmente composto e realizzato durante il periodo del “lockdown”.

Sabato 23 aprile alle ore 21:30 gli spazi del Museo con la più grande collezione al mondo di saxofoni ospiteranno il trio composto da Angelo Trane ai sax tenore e soprano, Andrea Rongioletti al pianoforte e programmazione elettronica e Letizia Liberati, “special guest” alla voce, per la presentazione-concerto degli 11 brani del disco, prodotto da FM Records, improntato a sonorità jazz/smooth. Si tratta di brani composti per saxofono e pianoforte/tastiere, melodie mediterranee spesso influenzate da sonorità afroamericane, in cui molta cura è stata dedicata al groove, senza tralasciare la ritmica dei loops elettronici. Il dialogo tra il sax ed il piano farà da cornice perfetta per la godibilità dell’ascolto mentre la suadente voce di Letizia Liberati accarezzerà melodie italiane ed internazionali con arrangiamenti ad hoc dalla Band. Il concerto sarà preceduto da una ricca e gustosa apericena (opzionale, al costo di € 15,00) mentre i biglietti del concerto sono acquistabili in prevendita sul circuito Liveticket o direttamente al Museo, con prenotazione consigliata alla mail info@museodelsaxofono.com

ANGELO TRANE – Laureato in saxofono jazz al conservatorio di Campobasso, ha 9 dischi all’attivo. Ha lavorato con svariati musicisti di fama internazionale come Tommy Campbell, Nina Simone, il gruppo di Carlos Santana e Lionel Richie. Ha collaborato come 1° sax tenore in orchestre RAI (Paolo Belli; Orchestra Terra D’Otranto) e ha partecipato in film come musicista/attore. Fa parte della band di Enrico Brignano.

ANDREA RONGIOLETTI – Pianista affermato nell’area romana, vanta svariate presenze in trasmissioni televisive RAI e Mediaset. Ha lavorato con Scialpi, Nino Frassica e Marcello Cirillo. Consulente Musicale e compositore con Gino Landi e Armando Trovajoli per il musical Rugantino. Consulente musicale per la trasmissione televisiva UNO MATTINA, fa parte della band di Laura Pausini. Collabora con GB Music con proprie composizioni per sonorizzazioni e musiche da film.

LETIZIA LIBERATI – voce solista di famose trasmissioni televisive (Fantastica Italiana, Sarabanda, il Tappeto Volante, Domenica In, La Corrida, Il Più Grande Spettacolo Dopo il Weekend, Super Club, Sogno Azzurro, Nemica Amatissima, Il Grande Match, L’Anno Che Verrà) Ha realizzato molte sigle televisive, fictions e film. Ha collaborato con le produzioni discografiche di molti artisti del calibro di Renato Zero, Gigi D’Alessio, Mietta, Franco Califano, Amedeo Minghi, Rita Pavone, Papik, Gerardina Trovato e Demo Morselli.