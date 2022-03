Domani Pascucci a Ladispoli, in coalizione 9 liste: appuntamento allo stabilimento Papeete - Terzo Binario News

In coalizione con lui 9 liste, appuntamento alle ore 18:30 allo Stabilimento Papeete

Attesa e curiosità domani per la presentazione della candidatura a Sindaco di Ladispoli di Alessio Pascucci, attuale Sindaco di Cerveteri, che si presenta agli elettori con una coalizione civica composta da 9 liste, la più numerosa dell’intero scacchiere.

Una coalizione di sinistra e civica, dove è forte e pesante l’assenza del Partito Democratico di Ladispoli, che invece sosterrà la candidatura della Segretaria Dem Silvia Marongiu.

Pascucci, dopo 10anni da Sindaco di Cerveteri durante i quali ha portato in bisaccia obiettivi fondamentali da un punto di vista urbanistico per la città, uno su tutti l’acquisizione delle aree di Campo di Mare e la realizzazione del nuovo Lungomare dei Navigatori Etruschi, tenta dunque l’assalto a Palazzo Falcone.

Domani alle ore 18:30 ci sarà la prima uscita pubblica, presso lo Stabilimento Papeete, dove Pascucci sarà con i candidati a suo sostegno per illustrare il progetto di coalizione.

Ci sarà anche una questione prettamente politica da affrontare: anche questa volta, così come accaduto nelle precedenti elezioni di Cerveteri nel 2012 e nel 2017, Pascucci, volto simbolo del centrosinistra, non avrà il simbolo del Partito Democratico a suo sostegno.

Solamente per la cronaca, in entrambe le occasioni in cui il candidato Sindaco del PD è andato contro la coalizione di Pascucci non è arrivato neanche al ballottaggio.

Come dire, Marongiu avvisata…