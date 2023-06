Domani parte Spiagge Serene, iniziativa di educazione sanitaria della Asl Roma 4 • Terzo Binario News

Un progetto di educazione sanitaria e le informazioni per fronteggiare le situazioni di emergenza: il progetto “Spiagge serene” è stato ideato dalle Asl Roma 3, Roma 4 e Roma 6, il cui territorio comprende l’intera costa della Provincia di Roma, con il patrocinio dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma e della Regione Lazio, e porta le iniziative educative direttamente in spiaggia, tra i bagnanti.

Dal 29 giugno, in 16 giornate distribuite fino a settembre, una equipe multidisciplinare composta da infermieri, altre professioni sanitarie e studenti dei corsi di Laurea in Infermieristica, si impegnerà a promuovere attivamente stili di vita sani, sensibilizzare sulla prevenzione di comportamenti a rischio e formare per attuare interventi di primo soccorso.

Durante l’evento si distribuirà materiale informativo e si inviteranno i bagnanti a recarsi alla dimostrazione sulle tecniche di rianimazione cardio-polmonare e disostruzione delle prime vie aeree, che si effettueranno presso la postazione sulla spiaggia, invitando i presenti anche ad esercitarsi su un manichino.

L’obiettivo del progetto è quello di fornire, al maggior numero possibile di persone, indicazioni su comportamenti giusti da tenere in caso di piccoli inconvenienti in spiaggia; fornire informazioni su corretti stili di vita e consigliare semplici azioni da eseguire per la gestione immediata di situazioni di pericolo per la salute (replicabili in ogni contesto di vita), senza “aspettare” il cittadino in un ambiente “sanitario”, ma prendendo l’ “iniziativa” e recandosi sul luogo a fornire piccoli “consigli” per la gestione della salute. In una parola concretizzare il concetto di “pro attività”.

Le attività saranno attuate sia sulle spiagge libere che presso gli stabilimenti balneari e lacustri, nelle zone di Torvaianica, Marina di Ardea, Tor San Lorenzo, Lavinio, Lido dei Pini, litorale di Nettuno e di Anzio, laghi di Albano e Nemi, Passo Scuro, Maccarese, Fregene, Focene, Fiumicino, Ostia Lido, Castel Fusano, Santa Marinella, località Santa Severa, litorale di Cerveteri, litorale di Ladispoli lago di Bracciano nelle spiagge di Anguillara, Bracciano e Trevignano Romano.

Domani 29 giugno in mattinata saranno attive le equipe di:

Asl Roma 3 a Ostia Lido, spiaggia libera verde

Asl Roma 4, Santa Severa, spiaggia adiacente al Castello

Asl Roma 6 Anzio, Riviera Mallozzi