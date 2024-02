Domani la Giunta comunale incontra i cittadini di Ceri • Terzo Binario News

Proseguono gli incontri pubblici con la cittadinanza nell’ambito del progetto “Cerveteri Partecipa”.

Domani, mercoledì 7 febbraio alle ore 18:00 il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti insieme agli Assessori sarà presente al Borgo di Ceri, al Ristorante “da Ugo a Ceri” per un incontro pubblico con la cittadinanza.

Sarà occasione per illustrare il lavoro svolto in questa prima fase del mandato, per spiegare i progetti futuri ma anche per accogliere segnalazioni e discutere delle problematiche della cittadinanza della Frazione del Borgo.