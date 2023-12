Domani il tradizionale mercatino di Natale dell'Istituto Cena di Cerveteri • Terzo Binario News

Domani, mercoledì 20 dicembre, in Piazza Santa Maria torna uno degli appuntamenti più attesi, una tradizione che da tanti anni si ripete a ridosso delle festività.

A partire dalle ore 16:30 c’è il MERCATINO DI NATALE dell’Istituto Comprensivo Giovanni Cena, un pomeriggio organizzato dai bambini, con la preziosa collaborazione e guida di genitori e docenti.

Una tradizione che da anni anima il Centro Storico di Cerveteri e che richiama centinaia di persone, per un pomeriggio gioviale, per incontrare amici e conoscenti e per scambiarsi gli auguri.