Domani il Cerveteri ospita il Fregene – Maccarese, una sfida cruciale in chiave salvezza • Terzo Binario News

Il Presidente Andrea Lupi: “Gara difficile contro una diretta concorrente, sarà fondamentale il sostegno della città. Squadra unita, ambiente molto sereno”

Gara fondamentale quella di domani, domenica 25 febbraio alle ore 11:00 al Campo Enrico Galli. Il Città di Cerveteri allenato dal Mister Paolo Caputo, reduce dalla sconfitta all’ultimo istante contro il Santa Marinella lanciatissimo in zona play-off, domani contro il Fregene – Maccarese ha solamente un risultato a disposizione: la vittoria.

Il Città di Cerveteri si trova attualmente a 23 punti in classifica, in zona play-out ed ha assoluto bisogno di tre punti fondamentali per proseguire in quei miglioramenti, sia di gioco che di risultati, la squadra ha intrapreso dall’arrivo di Caputo. Le tre vittorie consecutive contro DuePiGreco Roma, Castel Sant’Elia e Ronciglione ottenute prima della sconfitta contro il Santa Marinella sono la conferma dei miglioramenti in atto.

Vincere domenica avrebbe una duplice valenza: dal punto di vista del morale, come per ogni vittoria, che da quello della classifica. Vincere significherebbe raggiungere a quota 26 il Fregene Maccarese, competitor diretto in chiave salvezza, ed avere a favore gli scontri diretti.

La sconfitta di Santa Marinella lascia l’amaro in bocca agli uomini di Caputo, ma dopo tutto non c’è molto da rammaricarsi: il Cerveteri i punti salvezza ha l’obbligo di conquistarli in casa. Il pareggio al Fronti ci sarebbe potuto anche stare, ma di certo non è in trasferte come queste, con delle avversarie ai vertici della classifica sin dalle prime giornate, che ci si aspettano i punti fondamentali per salvarsi, soprattutto in considerazione della stagione difficile che hanno affrontato i verdazzurri, bersagliati a più riprese dagli infortuni e a volte anche da qualche arbitraggio non proprio fortunato.

I punti pesanti invece la tifoseria se li aspetta da partite come quelle di domani: l’esperienza di Bomber Catracchia e la freschezza dei giovani e dei tanti nuovi innesti del mercato di riparazione invernale, dovranno fare la differenza. L’attesa per questo è tanta e i tifosi sono pronti a gremire la tribuna del Galli per sostenere i verdazzurri. L’ingresso allo stadio sarà gratuito.

Alla vigilia della gara, abbiamo raccolto il commento del Presidente Andrea Lupi, che dichiara: “Sarà una partita difficile contro una diretta concorrente per la salvezza. Innanzitutto ci tengo a precisare come il clima all’interno dello spogliatoio sia estremamente sereno, con un ottimo feeling tra Dirigenza, allenatore e ragazzi. Vedo una squadra motivata che sta crescendo sia in termini di gioco che di convinzione dei propri mezzi. Sono certo che il Mister Paolo Caputo e i ragazzi hanno preparato la gara nel migliore dei modi. In ogni caso, sarà fondamentale per noi anche il supporto dei tifosi, che durante tutta la stagione non hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Mi aspetto una tribuna piena, colorata e rumorosa anche domani. Ricordo inoltre che domani e fino al termine della stagione, l’ingresso alle partite sarà gratuito. Un segnale da parte nostra per dire alla città che abbiamo bisogno di loro e di tutto l’incitamento possibile”.