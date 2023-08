Domani donazione del sangue a Ladispoli, l'appello di Avis • Terzo Binario News

Prima di partire per le vacanze, dona il sangue.

Questo l’appello lanciato da Avis Ladispoli, che domani, sabato 12 agosto sarà impegnata in una giornata di raccolta del sangue. La raccolta verrà effettuata presso la sede Avis di Ladispoli in Via Vilnius n.5 al Cerreto.

Per partecipare alla raccolta scrivere ad avisladispoli@gmail.com o telefonare al 3287584568A richiesta verranno rilasciate dichiarazioni utili al riconoscimento dei crediti formativi ed il giustificativo per l’assenza dal lavoro.