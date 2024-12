Domani comincia la Festa dell’Olio Nuovo di Cerveteri • Terzo Binario News

L’assessore alle politiche agricole Riccardo Ferri: “Tre giorni di degustazioni, conferenze e intrattenimento nel Centro Storico cittadino”

Comincia domani, venerdì 6 dicembre, la 15esima edizione della Festa dell’Olio Nuovo di Cerveteri. La manifestazione, organizzata dall’Assessorato alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri, insieme all’Associazione Cascatelle e all’Associazione 3.0 in collaborazione con l’Associazione We For You, fino a domenica 8 dicembre vedrà nel Centro Storico di Cerveteri l’esposizione di prodotti oleari e tipici del territorio, degustazioni, conferenze e momenti informativi sull’olio, ma anche spazi di intrattenimento musicale dal vivo.

“La Festa dell’Olio Nuovo è una delle manifestazioni più attese nel nostro territorio che negli anni ha avuto una crescita davvero importante, sia per quanto riguarda il numero di aziende ed espositori che per i visitatori – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Agricole Riccardo Ferri – la crescita di questa manifestazione è tangibile: basti pensare che quando è nata si svolgeva in una giornata unica e che oggi abbraccia un intero weekend, dal venerdì alla domenica. Anche quest’anno abbiamo organizzato un programma ricco di iniziative e, in concomitanza della Festa dell’Immacolata Concezione, ci aspettiamo una grande presenza di pubblico e di famiglie non soltanto di Cerveteri, ma dell’intero litorale. Non mi resta altro quindi che augurare un buon lavoro a tutti gli imprenditori che esporranno i propri prodotti e di invitare la cittadinanza a venire a Cerveteri, nel Centro Storico, alla nostra 15esima Festa dell’Olio Nuovo”.

Il programma completo è disponibile su www.comune.cerveteri.rm.it