A Cerveteri sbarca il Baskin, attività sportiva inclusiva • Terzo Binario News

La sindaca di Cerveteri Gubetti: “Progetti come questi mettono la persona al centro, come Amministrazione sosteniamo questa iniziativa”

Il Basket pensato per tutti. Si tratta del Baskin, una disciplina innovativa che si ispira alla pallacanestro ma con caratteristiche particolari ed innovative, che consente a giocatori normodati e giocatori disabili di condividere lo stesso parquet, lo stesso canestro e la stessa palla a spicchi.

Il progetto, ora sbarca anche a Cerveteri, grazie al lavoro della Consigliera comunale di Cerveteri Antonella Di Cola, alla partecipazione della Polisportiva Valcanneto e al Responsabile Baskin Lazio Enzo Macchini.

“Lo sport come strumento di inclusione sociale e di educazione per tutti – ha dichiarato Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – dove ciascuno può esercitare e manifestare la propria unicità, dove i valori dell’equità, della solidarietà della giustizia siano vissuti, testimoniati, condivisi, diffusi alla più ampia collettività.

L’attività motoria e sportiva rappresentano un elemento fondamentale sul piano emotivo e sociale divenendo un potente strumento educativo e formativo. Il progetto che prenderà il via sabato mattina presso il pallone geodetico di Valcanneto parte proprio da questi principi. Si comincia dunque una nuova attività sportiva: si scrive Baskin ma si legge integrazione, perché attraverso un’attività motoria di squadra si possono scoprire le qualità di chiunque, farle riconoscere e renderle note anche al proprio gruppo di appartenenza, facendole diventare una risorsa a cui tutti possono fare riferimento”

Il Baskin è una nuova attività sportiva che si ispira al basket ma ha caratteristiche particolari ed innovative. Un regolamento, composto da 10 punti, ne governa il gioco conferendogli caratteristiche incredibilmente ricche di dinamicità e imprevedibilità. Questo nuovo sport è stato pensato per permettere a persone normodotate e persone disabili di giocare nella stessa squadra (composta sia da uomini che da donne). Il Baskin permette la partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi tipo di disabilità, sia essa fisica che mentale, che però consenta comunque il tiro a canestro.

Una disciplina che mette in discussione la rigida struttura degli sport ufficiali, un laboratorio di società. Sabato 7 dicembre alle ore 09:30, al Pallone Geodetico di Valcanneto, si svolgerà una “partita pilota”: sarà un momento unico per conoscere questa nuova realtà, grazie ad una mattinata aperta a tutti per assistere a bordo campo a questa disciplina.

“Un ringraziamento – conclude il Sindaco – ci tengo a rivolgerlo alla Consigliera comunale Antonella Di Cola, da sempre attenta e sensibile ai temi della disabilità, al Responsabile di Baskin Lazio Enzo Macchini e alla Polisportiva Valcanneto, che ha offerto la propria disponibilità ed ha immediatamente sposato il progetto”.