Domani Cerveteri "recupera" i festeggiamenti per Sant'Antonio Abate • Terzo Binario News

La scorsa settimana fu rinviato a causa del maltempo

Il maltempo della scorsa settimana non ha fermato la tradizione.

Domani, nel Centro Storico di Cerveteri a partire dalle ore 14:30, i Festeggiamenti di Sant’Antonio Abate, con la consueta sfilata dei carri, la benedizione dei nostri amici animali e la musica del Gruppo Bandistico Cerite, che come sempre con la sua allegria ci intratterrà e farà divertire.

A seguire, in Piazza Santa Maria, grande festa in maschera e premio per le 3 maschere più originali, fantasiose e divertenti!

Con l’occasione, ringrazio i Massari Caeretani, che nonostante il rinvio della scorsa settimana hanno comunque voluto organizzare la festa. Tra l’altro, settimana scorsa sono stati protagonisti di un gesto bellissimo: i panini che avevano preparato per la giornata di sabato scorso, sono stati donati alla Caritas territoriale.

Non mi resta altro dunque che darvi l’appuntamento per domani, a Cerveteri!

Ad annunciarlo sul proprio profilo Facebook è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti