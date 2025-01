B&B irregolari a Roma, la Finanza ne scopre 11: sanzioni di oltre 70mila euro • Terzo Binario News

In vista dell’avvio dell’anno giubilare e del previsto afflusso di turisti, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma – di concerto con la Prefettura della Capitale – ha avviato un ampio piano di controlli in vari quartieri con l’obiettivo di contrastare forme di illegalità economico-finanziaria nel settore turistico.

I dispositivi di controllo sono stati finora concentrati, in particolare, nelle aree della Stazione Termini e del rione Esquilino, con specifica attenzione verso le strutture alberghiere, extralberghiere e verso i bed and breakfast. Le ispezioni sono state pianificate attraverso mirate analisi, coordinate dal I Gruppo Roma, per indirizzare l’attività verso gli obiettivi più a rischio.

Durante le operazioni sono state riscontrate irregolarità amministrative nei confronti di tutti gli 11 obiettivi selezionati, per un ammontare complessivo di sanzioni pecuniarie superiori ai 70.000 euro. Tra le violazioni più rilevanti, si segnalano la mancata adozione o esposizione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), obbligatorio per tutte le strutture ricettive dal 1 gennaio 2025, la mancata esposizione del listino prezzi e la violazione delle normative antincendio, nonché l’installazione permanente di letti in sovrannumero. Saranno valutati anche gli aspetti di natura fiscale.

Particolare attenzione è stata riservata anche a un affittacamere completamente abusivo, cui è stata irrogata una sanzione pecuniaria di oltre 20.000 euro e una diffida a proseguire l’attività imprenditoriale.

L’operazione rientra nell’ambito della costante attività di vigilanza della Guardia di Finanza, finalizzata a proteggere l’economia legale e prevenire comportamenti fraudolenti che possano danneggiare i turisti in visita alla Capitale durante l’Anno Santo.