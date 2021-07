Domani camper vaccinale a Marina di San Nicola - Terzo Binario News

“Vaccini in tour”, la campagna vaccinale itinerante su camper organizzata dalla Asl Rm4, domenica 11 luglio farà tappa a Marina di San Nicola. Dalle 8.30 alle 13.30 il camper si troverà presso la sede del Consorzio Marina di San Nicola, in via della Luna 3.

“Per la campagna – ha commentato il delegato alla sanità, Pasquale Raia – sarà utilizzato il vaccino monodose Janssen di Johnson&Johnson. Potranno vaccinarsi, senza necessità di prenotazione, tutti i cittadini di età maggiore di 18 anni non ancora vaccinati.

Basta recarsi al camper della Asl portando con sé tessera sanitaria e documento d’identità. Ringraziamo la Asl Rm 4 per avere inserito la nostra città tra le tappe del “Vaccini Tour”. Un ulteriore strumento che rafforza la campagna vaccinale in atto da oltre due mesi presso l’hub di via Trapani”.