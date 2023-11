Domani alle 17,30 al Museo diocesano “Carlo Chenis” a Tarquinia presentazione del libro “Il Pastura - Un’antologia di restauri” • Terzo Binario News

Testo curato dalle soprintendenti Alessandra Acconci e Luisa Caporossi, insieme alle autrici interverranno i restauratori Davide Rigaglia e Valentina Romè con la moderazione dello storico Tiziano Torresi

Giovedì 23 novembre alle ore 17.30, nel Museo Diocesano di Arte Sacra a Tarquinia “MAST – Carlo Chenis” avrà luogo la presentazione del volume “Il Pastura – Un’antologia di restauri” curato da Alessandra Acconci e Luisa Caporossi.

Il libro offre una raccolta di risultati di alcuni restauri e le riflessioni da essi scaturite su opere del pittore viterbese. Non solo la cappella Vitelleschi del Duomo di Tarquinia ma anche la cappella Ponziani in Santa Cecilia in Trastevere a Roma ed altri restauri effettuati nel viterbese. Il confronto dei dati dei restauri su opere certe o attribuite al pittore permette di ricostruire e ripercorrere le tappe più significative dell’evoluzione pittorica del Pastura: dalle prime fasi che lo vedono legato al Pinturicchio, alla piena maturità raggiunta col ciclo tarquiniese delle Storie della Vergine.

Alla presentazione del volume interverranno le curatrici, le soprintendenti Alessandra Acconci e Luisa Caporossi, insieme ai restauratori Davide Rigaglia e Valentina Romè; a moderare sarà lo storico Tiziano Torresi, responsabile dell’Ufficio Cultura della diocesi.

Un lavoro ricco di metodologie, studi ed approfondimenti, che è anche testimone del fecondo rapporto tra Diocesi e Soprintendenza.

Un’iniziativa promossa da Rachele Giannini, responsabile dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi, ospitata nella cornice del MAST di Tarquinia in cui è custodita un’altra preziosa opera del Pastura: “La Madonna del latte”, tanto cara ai cittadini di Tarquinia.

Il MAST sta tornando a vivere con una intensa attività di restauri, riallestimenti e progetti di valorizzazione, grazie anche alla nuova direzione affidata a Lorella Maneschi con la quale la diocesi sta allestendo un calendario di manifestazioni ed eventi volti proprio a far sì che la struttura sia anche attivo centro culturale.