Da Tolfa a Cipro, la past president Esposito rappresenta la sezione Fidapa al Simposio Mediterraneo della BPW • Terzo Binario News

Appassionante avventura all’estero per la past president della sezione Fidapa di Tolfa, la professoressa Giuseppina Esposito, che ha partecipato al 6TH MEDITERRANEAN SYMPOSIUM della BPW, dal 17 al 19 novembre a Nicosia, nell’isola di Cipro.

Esposito era una delle sei italiane della Fidapa BPW presenti. Le altre: Nellina Basile, presidente della Task Force Internazionale del Gemellaggio della BPW, Giuseppina Seidita ed Eufemia Ippolito rispettivamente vice presidente e tesoriera internazionali; Pinella Bombaci, Past President Nazionale, nel Gruppo di lavoro BPW Europa Carta dei Diritti della Bambina e Mariella Pastoressa, past president Fidapa Bitonto (Puglia).

La delegazione italiana ha vissuto tre giorni decisamente intensi, tra visite guidate alle bellezze storiche e archeologiche cipriote, potendo degustare cibi tipici, senza tralasciare il ricco calendario di importanti impegni istituzionali dell’associazione Business Professional Women che nel mondo riunisce le donne impegnate in molti settori.

All’evento erano presenti rappresentanze di 16 paesi, oltre quella ospite cipriota: Inghilterra, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Italia, Congo, Libano, Malta, Moldavia, Nepal, Portogallo, Saint Kitts e Nevis Caraibi, Svizzera e Stati Uniti.

“E’ stata un’esperienza incredibile – ha raccontato di ritorno Giuseppina Esposito -, con un’ospitalità curata nei minimi particolari, accompagnate a visitare posti splendidi. Ma soprattutto ho incontrato e preso contatti con le rappresentanti di altre nazioni, ricevendo inviti a scambi o gemellaggi con la nostra sezione tolfetana. Ho ritrovato Carmen Taheny, presidente BPW Irlanda conosciuta a Galway, che non vede l’ora di venire a Tolfa per il gemellaggio di ritorno nel 2024. La presidente inglese Jo Kinsey ci ha aspetta da loro, come pure quella libanese Carmen Zogheib. E la presidente di Malta ci ha invitato ad andare alla loro riunione importantissima nel 2025”.

“Sono molto contenta – conclude Esposito –. E voglio ringraziare Nellina Basile che mi ha coinvolto in questa avventura. Ho lavorato sodo. Ho preso al volo tutte le mie conoscenze. Ho osato. Sono andata dritta a meta nonostante le avversità. Sono molto fortunata ad essere circondata da una marea di persone che mi vogliono bene. Credo molto nell’empatia: permette di entrare più facilmente in sintonia con le persone con la quale si interagisce”.

Cri.Val.