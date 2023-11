Giornata contro la violenza sulle donne, a Civitavecchia venerdì Presidio letterario alla biblioteca "Cialdi" • Terzo Binario News

Appuntamento venerdì 24 novembre alle ore 17 alla Biblioteca comunale di Civitavecchia “Cialdi” con il Presidio letterario contro la violenza sulle donne. Promossa dal gruppo di lettura cittadino “Pagine di Cioccolata” in collaborazione con il Comune e la Pro-Loco di Civitavecchia e la Biblioteca, l’iniziativa è pensata in occasione della celebrazione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Ricorrenza che in Italia assume ancora più importanza dopo l’omicidio della giovane Giulia Cecchettin, da parte dall’ex fidanzato.

Si tratta di un evento al quale parteciperanno tutti i gruppi di lettura del comprensorio: Pagine di Cioccolata, Attenti ai Dettagli, Gruppo di Lettura della Biblioteca A. Cialdi, Gruppo dei Lettori della Biblioteca di Santa Marinella, Gruppo di lettura della Biblioteca Comunale di Tolfa.

Nello specifico, l’incontro prevede la lettura di brani tratti da romanzi di autrici ed autori analizzati durante i percorsi di lettura e riguardanti il tema della violenza di genere. In tutto 18, interpretati da voci diverse e in chiusura a leggere sarà la dottoressa Livia D’Avenia direttrice della biblioteca “Cialdi”.

""Con tutte le lettrici di "Pagine di Cioccolata" abbiamo scelto di celebrare la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne nel modo che più sentiamo nostro: attraverso la condivisione, attraverso il confronto, attraverso le storie – spiega la scrittrice Caterina Battilocchio, a nome del gruppo ideatore e organizzatore dell'evento -. Le storie ci aiutano a leggere il mondo, ci guidano nell'analisi del contesto in cui viviamo: i brani che verranno letti durante il presidio parlano di rapporto tra corpo delle donne e potere, si addentrano nelle dinamiche della disuguaglianza, del pregiudizio, della discriminazione. Noi di "Pagine di cioccolata" crediamo sia importante, come cittadine, creare momenti di dibattito e confronto sul tema della violenza di genere: la violenza sulle donne non è conseguenza di una malattia o di un raptus, ma di una cultura patriarcale rispetto alla quale tanto è stato fatto ma tanto c'è ancora da fare".

” I dati sul femminicidio nel nostro Paese dimostrano infatti che la strada dell’emancipazione è ancora molto lunga e che se vogliamo davvero fare un passo in avanti è dalla cultura che bisogna ripartire – prosegue la Battilocchio -. Ringraziamo di cuore tutti i gruppi di lettura del territorio non solo per la partecipazione attiva al presidio, ma anche perché rappresentano contesti di confronto ed analisi di cui abbiamo sempre più bisogno: riunire le suggestioni e provenienti da queste realtà culturali preziose su una tematica così importante è stata un’occasione di crescita per tutte e tutti noi”.

“Pagine di Cioccolata” si riunisce una volta al mese presso la libreria “Dettagli” di via Guglielmotti 2 a Civitavecchia (nella foto). Ogni incontro una cioccolata e un libro diversi, c’è anche una rubrica social “Gocce di cioccolata” su cui si commentano aspetti emersi dai dibattiti.