Domani alla Legnara a Cerveteri la Pink Flyd Experience • Terzo Binario News

Animals Pink Floyd Experience, domenica 13 agosto al Parco della Legnara di Cerveteri.

Durante il concerto, oltre all’esecuzione integrale di The Dark Side of The Moon, gli Animals riproporranno anche tutti i più grandi successi anni 70’ dei Pink Floyd, accompagnati dai video originali d’epoca proiettati sul grande schermo circolare e immersi nel nuovo disegno luce e laser, oltre a riprodurre fedelmente il palco, l’abbigliamento, e la strumentazione della mitica band inglese.

Gli Animals Pink Floyd Experience sono: Aldo Recalchi, voce e basso, Andrea Codispoti, voce e chitarre, Marco Novielli, voce e tastiere, Gianluca Catalani, batteria. Completano la formazione Alberto Sorrentino, chitarre, Elena Cherubini, Valentina Gagliardi, Giorgia Corsi ai cori e Tonino Ciotti, sax e chitarre.

www.animalspinkfloyd.com

INFO: 06 99552637 / 353 4107535