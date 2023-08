Sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Cerveteri inizia Etruria Eco Festival: apre Max Giusti, chiude l’Orchestraccia • Terzo Binario News

Musica e spettacolo in riva al mare degli Etruschi, in cartellone anche Giuliano Palma, Nesli, Matthew Lee e Radici nel Cemento

A Cerveteri, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare, torna Etruria Eco Festival. La manifestazione, simbolo dell’estate del Litorale a nord di Roma presenterà anche in questa 17esima edizione un programma ricco di spettacoli, un mix tra comicità, musica cantautorale, tradizione e rock’n roll.

Si comincia domani, sabato 12 agosto con lo spettacolo di Max Giusti dal titolo “A tutto Max”. Il conduttore, imitatore e comico romano, porterà in scena uno spettacolo ricco di sketch, monologhi, emozioni e racconti. Ingresso allo spettacolo con biglietto. Tagliandi in vendita presso il Punto di Informazione Turistica di Piazza Aldo Moro e sulla piattaforma TicketOne.

La rassegna prosegue venerdì 18 agosto con il concerto di Radici nel Cemento. Il gruppo raggae, originario di Fiumicino, porterà in scena tutta la sua esplosività ed originalità. Sarà anche occasione per presentare il nuovo singolo “Music Biz”, un testo che mette ironicamente in evidenza quanto ormai il look, il business e la comunicazione sui social network siano diventati il punto focale per fare “boom” per raggiungere il successo sperato.

Tempo di ricordi, di storiche cover della musica italiana e di ritmi travolgenti sabato 19 agosto. Ad esibirsi, Giuliano Palma: un concerto durante il quale reinterpreterà brani come “Testarda io” a “Tutta mia la città”, da “Che cosa c’è” a “Come le viole”, fino a brani propri, come “Se ne dicon di parole” e “Così lontano”, il brano che portò al Festival di Sanremo e con il quale ebbe un grande successo.

Lunedì 21 agosto Etruria Eco Festival si tinge di rock’n roll, con il concerto di Matthew Lee, il genio degli 88 tasti, con una tappa del suo tour “Rock & Love 2023”. I suoi concerti sono degli spettacoli straordinari, nei quali unisce l’eleganza e la raffinatezza del pianoforte al travolgente ritmo del rock’n roll.

Nel penultimo appuntamento con Etruria Eco Festival, quello di martedì 22 agosto, c’è NESLI con una tappa del “Luna crescente tour”. Il cantautore porterà infatti i suoi brani completamente riarrangiati e proporrà una scaletta composta dai suoi primi lavori, da canzoni mai suonate dal vivo e da alcuni brani inediti, che andranno a comporre il suo nuovo progetto discografico. Ingresso con biglietto.

Chiude la 17esima edizione di Etruria Eco Festival, mercoledì 23 agosto, il concerto ad ingresso gratuito de l’Orchestraccia. La band romana, capitanata da Marco Conidi, porterà la sua esplosività sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, una serata che farà conoscere e rivivere al pubblico la grande tradizione musicale romana.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:00.

“Etruria Eco Festival è senza dubbio, insieme alla tradizionale Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti che quest’anno festeggia il suo 60esimo anno, la manifestazione più attesa dalla cittadinanza, dai villeggianti e dai residenti nei Comuni limitrofi. Le presenze e gli artisti straordinari che negli anni ha ospitato questa manifestazione ne sono la conferma – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – quest’anno, la manifestazione ritorna sul mare, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, dove da inizio estate abbiamo organizzato eventi e serate di musica e spettacolo alle quali hanno preso parte tantissime persone ed in particolar modo giovani. Anche quest’anno Etruria Eco Festival presenta un programma importante, che spero possa richiamare l’interesse di un pubblico davvero vasto. Con l’occasione, ci tengo a ringraziare tutte le realtà che continuano a sostenere la manifestazione, ed in particolar modo la Città Metropolitana di Roma Capitale, che attraverso un finanziamento davvero importante ha reso possibile lo svolgimento dell’edizione di quest’anno. Buon divertimento a tutti con Etruria Eco Festival!”

“Dopo un’estate di appuntamenti teatrali di altissimo spessore organizzati al Parco della Legnara, dopo il successo del 2021 quando ancora in fase pandemica allestimmo un’arena covid-free, l’Etruria Eco Festival, una manifestazione alla quale siamo estremamente legati, torna sul Lungomare dei Navigatori Etruschi – ha aggiunto Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali – sarà occasione per trascorrere delle belle serate in riva al mare, in compagnia di grandi artisti del panorama artistico italiano che sicuramente ci regaleranno emozioni, tanta bella musica e risate di gusto. Vi aspettiamo!”.