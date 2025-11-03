La Croce Rossa ringrazia l’Associazione Civitavecchia 2000 per la petizione pro-ambulanza • Terzo Binario News

“La Croce Rossa Italiana – Comitato di Civitavecchia desidera ringraziare l’Associazione Civitavecchia 2000 che ha voluto promuovere una raccolta fondi a proprio favore e finalizzata all’acquisto di una nuova autoambulanza.

L’iniziativa, nasce dal desiderio di sostenere concretamente la Croce Rossa e di rinnovare il parco mezzi oggi in servizio, per garantire standard sempre più elevati di efficienza e sicurezza.

Il progetto ha ricevuto il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Civitavecchia, che ne ha riconosciuto il valore e la finalità sociale.

Si tratta di un gesto di solidarietà che unisce istituzioni, imprese e cittadini nel segno del bene comune, rafforzando la rete di collaborazione e responsabilità civica che contraddistingue la nostra città.

Ogni contributo, grande o piccolo, rappresenterà un passo importante verso l’obiettivo condiviso di dotare la Croce Rossa di un nuovo mezzo di rianimazione moderno e pienamente attrezzato, capace di rispondere tempestivamente alle emergenze e salvare vite umane.

Le donazioni potranno essere effettuate tramite bonifico bancario sull’IBAN ufficiale del Comitato della Croce Rossa Italiana – Civitavecchia, IT98D0832739040000000006073

Per qualsiasi informazione o chiarimento, la nostra Associazione resta a disposizione.

Confidiamo nella generosità e nel senso di solidarietà che da sempre contraddistinguono le imprese e i cittadini di Civitavecchia, certo che insieme potremo raggiungere questo traguardo di grande valore per la nostra comunità”.

Con viva riconoscenza,

Croce Rossa Italiana – Comitato di Civitavecchia