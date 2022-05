Di Berardino: "Inaugurato il nuovo Sportello del Centro per l’impiego di Civitavecchia presso Porta Futuro Lazio - Terzo Binario News

L’assessora Di Paolo: “Incontro proficuo”

“Oggi ho inaugurato il nuovo Sportello del Centro per l’impiego (CPI) di Civitavecchia nei locali di Porta Futuro Lazio, compiendo un altro passo importante nella strada tracciata per il potenziamento capillare dei servizi pubblici in tutto il Lazio.

Come Regione continuerà il nostro impegno per dare a Civitavecchia una soluzione strutturale al problema ancora presente sul Centro per l’impiego.

Si tratta di un presidio pubblico dei servizi con il quale rispondiamo a una duplice esigenza. Da una parte avere servizi pubblici più efficienti, moderni e vicini ai cittadini, dall’altra potenziare i servizi pubblici per il lavoro in vista dell’uscita dei primi avvisi pubblici della riforma GOL. Un ringraziamento a Lazio Disco che ha messo a disposizione i suoi locali, a testimonianza dell’integrazione dei servizi tra l’Agenzia Spazio Lavoro e Lazio Disco. Il periodo storico che stiamo vivendo richiede uno sforzo straordinario di cambiamento per incidere in profondità sulla qualità della vita delle persone, sulla garanzia dei loro diritti, sulla produzione di benessere. Una delle priorità assolute è dare subito risposte ai tanti cittadini che non hanno lavoro, penalizzati dalla crisi Covid e ora dalle conseguenze economiche della guerra”.

Lo dichiara in una nota l’assessore al Lavoro e Nuovi diritti della Regione Lazio, Claudio Di Berardino.

Proficuo l’odierno incontro tra l’Assessore Regionale al Lavoro, Claudio Di Berardino, e l’Assessore al Bilancio e Patrimonio del Comune, Emanuela Di Paolo, avvenuto presso la sede di Porta Futuro Lazio, in Via Dalmazia 28/A, a Civitavecchia, ove è stato aperto uno sportello temporaneo del Centro per l’Impiego, che offrirà informazioni generali sui servizi erogati dai centri per l’impiego, nonché i servizi relativi al “PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI”.

L’Assessore del Comune di Civitavecchia ha chiarito che nei due anni e mezzo trascorsi dalla chiusura del centro per l’impiego, subita e non voluta dall’AC, sono state tentate diverse strade per trovare un immobile adeguato alle esigenze dettate dalla Regione.

Ė bene chiarire infatti che per legge nazionale i Centri per l’Impiego sono di integrale gestione regionale (servizi erogati, personale, dotazioni, etc.), salvo per la messa a disposizione della struttura ove allocare il servizio ed il pagamento dei costi relativi alla fruizione e manutenzione della struttura stessa, che sono invece posti in capo ai Comuni che usufruiscono dei servizi, quindi oltre a Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa ed Allumiere. Si tratta senza dubbio di un meccanismo normativo che complica inevitabilmente la procedura di individuazione della sede del CPI, che oggi è ancora aperta e che dovrà fare il proprio corso amministrativo, salvo soluzioni alternative e provvedimento che l’Ente regionale vorrà adottare. Erano presenti all’incontro i Consiglieri regionali, Marietta Tidei, che ha auspicato la rapida soluzione del problema, e Gino De Paolis, che ha proposto di percorrere soluzioni alternative. L’incontro si è concluso con l’impegno di tutti i presenti ad attivarsi per risolvere il problema.