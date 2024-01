Disostruzione delle vie aeree e utilizzo del defibrillatore, domenica corso formativo a Cerveteri • Terzo Binario News

Appuntamento per domenica 28 gennaio. A tenere il corso, la Dottoressa Martina Abilitato, infermiera magistrale specializzata per i corsi di primo soccorso, politrauma e clown teraphy

Poche manovre, fondamentali, ma che possono salvare una vita se applicate in tempi rapidi e soprattutto in maniera corretta. Possiamo trovarci in qualsiasi contesto in cui può accadere qualsiasi cosa: conoscendo le manovre di rianimazione cardiopolmonare possiamo essere proprio noi a salvare una vita.

A spiegarci bene come applicarle, ci penserà domenica 28 gennaio Martina Abilitato, infermiera magistrale specializzata per i corsi di primo soccorso, politrauma e clown teraphy, che in Via Piave n.34 a Cerveteri (la parte alta della città, la salita che prosegue Piazza Aldo Moro), terrà un corso BLSD adulto, pediatrico e infante, in cui oltre alle manovre di disostruzione delle vie aeree, formerà e informerà sul giusto utilizzo di uno strumento che dovrebbe essere sempre più presente nelle città, ovvero il defibrillatore.

Il corso ha una validità biennale riconosciuta in tutto il territorio nazionale. Il corso è aperto a tutti i sanitari e non ed è necessario per parteciparvi iscriversi. Le iscrizioni scadranno domani, domenica 21 gennaio. Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato e il kit didattico.

Per iscrizioni, maggiori informazioni e costi, contattare il numero 3488797993. Inizio del corso, fissato per le ore 08:30