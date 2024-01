Giorno della Memoria, il sopravvissuto ai rastrellamenti nazisti Nando Tagliacozzo ospite a Cerveteri • Terzo Binario News

Martedì 23 gennaio evento pubblico al Granarone organizzato da AUSER e i ragazzi dell’Istituto Enrico Mattei

In occasione della Giornata della Memoria, l’Auser di Cerveteri con il Patrocinio del Comune di Cerveteri organizza presso l’Aula Consiliare del Granarone un pomeriggio che si preannuncia essere ricco di emozione e significato.

Un evento fatto in collaborazione con i ragazzi dell’Istituto Enrico Mattei di Cerveteri, di ritorno dalla visita ai Campi di Concentramento di Auschwitz, per ricordare le vittime dell’Olocausto.

Martedì 23 gennaio, alle ore 16:00, in un evento aperto al pubblico, sarà ospite Nando Tagliacozzo, uno dei pochi sopravvissuti ai rastrellamenti avvenuti nel periodo nazi-fascista in Italia e che ha deciso di dedicare la sua vita a raccontare la tragedia che ha vissuto, affinché possiamo tutti ricordare quali furono gli orrori durante il periodo del nazi-fascismo in Italia e in buona parte d’Europa. Un incontro toccante, con Nando Tagliacozzo, che oggi ha 85anni e non ha perso la forza di continuare a testimoniare in particolar modo ai giovani, gli orrori vissuti nei campi di sterminio.

Impreziosiranno il pomeriggio, i racconti e le testimonianze fotografiche degli studenti dell’Enrico Mattei di Cerveteri. Come di consueto, affiancherà l’iniziativa con la tradizionale disponibilità e collaborazione, il personale della Biblioteca comunale Nilde Iotti di Cerveteri.