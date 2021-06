Disinfestazione zanzara tigre a Fiumicino: giorni e zona, ecco il calendario - Terzo Binario News

A partire dal 22 giugno e fino al 28, l’Assessorato all’ambiente procederà con gli interventi di disinfestazione per contrastare la zanzara tigre.

Ecco il calendario per singole località:

· Martedì 22 giugno, dalle 22.00: Fiumicino e Isola Sacra

· Mercoledì 23 giugno, dalle 22.00: Parco Leonardo, Pleiadi, Le Vignole, Focene

· Giovedì 24 giugno, dalle 22.00: Aranova, Maccarese, Testa di Lepre

· Venerdì 25 giugno, dalle 22.00: Fregene e Torrimpietra

· Lunedì 28 giugno, dalle 22.00: Passoscuro, Palidoro, Tragliata, Tragliatella

In caso di pioggia, l’intervento sarà riprogrammato nei giorni successivi.

La ditta incaricata utilizzerà esclusivamente prodotti registrati e autorizzati dal Ministero della Salute per uso civile e classificati come presidio chirurgico o biocidi.

Alle cittadine e ai cittadini è raccomandato di:

– evitare di stazionare nella zona di trattamento e in quelle attigue durante l’esecuzione del trattamento

– tenere chiude porte e finestre di appartamenti/locali negli orari indicati per il trattamento;

– non tenere ad asciugare indumenti e biancheria all’esterno delle abitazioni;

– provvedere a tenere gli animali domestici all’interno o comunque allontanarli e metterli al riparo;

– coprire o svuotare le piscine ad uso natatorio;

– proteggere vasche ornamentali e fontane se sono presenti pesci;

– coprire con teli i giochi e gli arredi presenti all’esterno oppure lavarli accuratamente dopo gli interventi prima di renderli di nuovo fruibili;

– provvedere a proteggere colture e ortaggi ricoprendoli in modo adeguati e lavarli accuratamente prima del consumo.

Si invitano i cittadini a parcheggiare le auto in modo tale da non ostacolare il transito dei macchinari utilizzati per la disinfestazione.