Discoteca abusiva e sovraffollata dell'Eur sequestrata da Roma Capitale • Terzo Binario News

Nell’ambito delle verifiche sui pubblici esercizi, nella notte tra venerdì e sabato gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno proceduto al sequestro preventivo di un’associazione culturale in zona EUR, di fatto trasformata in una discoteca abusiva.

Il locale, privo di agibilità al momento dell’ispezione, organizzava e pubblicizzava eventi di pubblico spettacolo con musica dal vivo, DJ e vocalist, aperti indistintamente al pubblico previo versamento di un contributo di 5 euro, oltre al prezzo del biglietto pari a circa 20 euro.

Durante il controllo è stato inoltre accertato un grave sovraffollamento: all’interno erano presenti oltre 380 persone, a fronte di una capienza massima di 120. Al termine degli accertamenti, gli agenti hanno apposto i sigilli al locale, procedendo al sequestro preventivo e denunciando il gestore ai sensi degli articoli 68 e 80 del TULPS, in relazione all’articolo 681 del Codice Penale. Sono state inoltre contestate diverse sanzioni amministrative per ulteriori irregolarità, tra cui l’occupazione abusiva di suolo pubblico e la gestione non conforme dei rifiuti.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo volto a garantire condizioni di sicurezza per gli avventori dei locali e il rispetto delle normative vigenti.

Si precisa che il sequestro è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria e che, per la persona indagata, sino a sentenza definitiva, vige il principio di presunzione di innocenza.