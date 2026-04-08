Coltello vietato e resistenza a pubblico ufficiale, denunciato un uomo dalla Municipale di Tarquinia • Terzo Binario News

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Tarquinia. Nel

corso di un servizio serale, gli agenti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un uomo per porto di coltello vietato e resistenza a pubblico ufficiale, anche alla luce delle recenti disposizioni introdotte dal Decreto Sicurezza.

Un cittadino circolava su un monopattino elettrico privo di casco, in violazione del Codice della Strada. Durante le operazioni di verifica, l’uomo ha esibito un documento d’identità; nel corso degli accertamenti, gli agenti hanno notato uno zaino trasportato sul mezzo e ne hanno richiesto il controllo, insieme alla documentazione tecnica del monopattino. All’interno è stato rinvenuto un coltello a serramanico di notevoli dimensioni.

Alla richiesta di consegnare l’arma, l’uomo ha reagito afferrandola e lanciandola da un cavalcavia autostradale.

È stato quindi accompagnato presso il comando per gli adempimenti di rito. Il coltello – lungo complessivamente circa 18 centimetri, con una lama superiore ai 5 centimetri – è stato recuperato il giorno successivo.

Dalle verifiche è inoltre emerso che la persona risultava già gravata da precedenti procedimenti penali ed era sottoposto all’obbligo di firma. Per gli elementi raccolti, è scattata anche la denuncia per la violazione dell’articolo 4-bis del Decreto Sicurezza, relativo al porto di coltelli con lama pari o superiore a cinque centimetri.

“Esprimo il mio più sincero apprezzamento per il lavoro svolto dagli agenti della Polizia Locale – dichiara il sindaco Francesco Sposetti –. Sono impegnati ogni giorno in un’attività capillare di controllo e presidio della città, fondamentale per garantire sicurezza e tutela alla nostra comunità”. “La presenza della Polizia Locale sul territorio rappresenta un elemento essenziale per assicurare sicurezza e prevenzione – afferma il comandante Nicola Fortuna – I controlli mirati al contrasto delle attività illecite proseguiranno con continuità per garantire la tranquillità dei cittadini”.

Si ricorda che nel rispetto della normativa vigente resta ferma la presunzione di innocenza e tutte le persone indagate sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.