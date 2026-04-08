Ancora un distributore irregolare a Viterbo • Terzo Binario News

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Viterbo, congiuntamente con i funzionari della locale Area Territoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, hanno dato attuazione all’ordinanza di chiusura nei confronti di un ulteriore distributore presente sul territorio provinciale.

Il provvedimento di chiusura scaturisce da un’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Milano che ha ritenuto irregolari le autorizzazioni amministrative presentate dal soggetto e risultate non possedere il prescritto requisito di legge che garantisce la legittimità per operare nell’ambito economico commerciale.

Salgono a 11 le chiusure degli impianti di distribuzione stradale per autotrazione operanti tra Viterbo e provincia tra la fine del 2025 e aprile 2026.

Prosegue sempre più efficacemente l’attività di controllo svolta, nonché la stretta sinergia tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, finalizzata al contrasto degli illeciti che danneggiano sia l’integrità del bilancio pubblico che il corretto funzionamento del mercato, a scapito della qualità del prodotto e della sicurezza dei consumatori.