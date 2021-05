Discarica interrata di rifiuti pericolosi a Ponte di Nona - Terzo Binario News

Una discarica interrata di rifiuti speciali e pericolosi all’interno di un’area cantiere per la realizzazione di edifici residenziali e non, é stata scoperta dalla Polizia Locale di Roma Capitale nella zona di Ponte di Nona.

Alla luce di segnalazioni pervenute dai residenti della zona, che avevano avvistato attività di svernamento prevalentemente di scarti edili, mobilio e apparecchiature elettriche, gli agenti del Nad (Nucleo Ambiente Decoro) della Polizia Locale hanno avviato un’ attenta attività di indagine, che ha portato ad accertare la presenza di una distesa di rifiuti già parzialmente interrati. Il terreno era stato infatti ricoperto e battuto con terriccio da riporto dopo ogni scarico. A seguito degli accertamenti è scattato il sequestro di 14mila metri quadri di superficie di un’area di cantiere del valore commerciale di oltre 20 milioni di euro.

I caschi bianchi, dopo accurate attività investigative svolte anche tramite una serie di appostamenti con raccolta di materiale video – fotografico, hanno fatto ingresso all’interno del cantiere e colto in flagranza alcuni individui mentre scaricavano, a bordo di camion provenienti da altri cantieri edili cittadini, materiali bituminosi e rifiuti speciali composti da miscugli laterizi e cemento, pannelli in legno di varia composizione, corrugati plastici, rifiuti ferrosi provenienti da demolizioni di solai, guaine isolanti, sanitari e altri rifiuti la cui natura è da accertare.Quattro le persone denunciate, che dovranno rispondere all’Autorità Giudiziaria per i reati ambientali.

Le indagini proseguiranno , al fine di individuare ulteriori autori in concorso dei gravi illeciti commessi nel sito.