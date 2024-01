Discarica a Magliano Romano, «la Regione ci sta preparando il pacco e non sarà un regalo» • Terzo Binario News

Allarme lanciato dai comitati Associazione Ecologica Monti Sabatini e No Discarica Magliano Romano

“Mentre qualcuno è ancora appisolato, magari appesantito dai dolciumi o dai cotechini mangiati durante le feste, c’è qualcun altro che, con il favore delle feste, ha alacremente lavorato, magari anche l’ultimo dell’anno, per farci portare una calza ricca di rifiuti proprio il 5 gennaio: nella calza c’è la convocazione per il 31 gennaio 2024 della SECONDA (NON LA PRIMA, sia chiaro) seduta della Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla riclassificazione a discarica di rifiuti speciali.

La Regione vuole autorizzare al più presto la Discarica di Magliano Romano, con buona pace per gli struzzi che continuano ad infilare la testa sotto la sabbia.

È arrivata l’ora di svegliarsi!”

Associazione Ecologica Monti Sabatini – No Discarica Magliano Romano