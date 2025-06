Disagi alla Livatino e Valle Florida a Ladispoli, le scuse della Frappa • Terzo Binario News

“Desidero porgere le mie più sincere scuse al personale scolastico, alle famiglie e, soprattutto, ai bambini dei plessi Livatino e Viale Florida per il disagio verificatosi in seguito alla mancata sistemazione degli spazi scolastici dopo l’utilizzo dell’edificio per il referendum.

Sebbene il ripristino degli ambienti fosse affidato a una ditta esterna incaricata, e dunque non direttamente gestito dal Comune, sento la responsabilità istituzionale di quanto accaduto.

L’Amministrazione ha immediatamente sollecitato la ditta, che ha già avviato le operazioni necessarie per il ripristino e la sanificazione degli ambienti

Comprendo perfettamente il disagio arrecato e ribadisco l’impegno dell’Amministrazione a fare quanto necessario affinché episodi simili non si ripetano, adottando tutte le misure correttive e i controlli opportuni.

Ringrazio le Dirigenti e il corpo docente per la professionalità e la pazienza dimostrate, e tutte le famiglie per la comprensione”.

Assessore alla Pubblica Istruzione Margherita Frappa