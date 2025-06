Disabili nel mirino dei ladri a Roma: pugni in faccia a un ipovedente al Tuscolano, 29enne derubata a piazza Venezia • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Roma Tuscolana hanno identificato e denunciato in stato di libertà, per lesioni personali aggravate, un uomo di 32 anni, di origini spagnole ma da anni residente a Roma, gravemente indiziato di aver colpito con dei pugni al volto il ragazzo ipovedente la sera dell’8 giugno scorso in via Baccarini.

Subito dopo l’aggressione in danno del ragazzo con disabilità, ancora ricoverato in prognosi riservata, presso l’ospedale San Giovanni Addolorata, sono state attivate le indagini dei Carabinieri attraverso l’analisi dei sistemi di video sorveglianza urbana e dalle testimonianze.

intanto prosegue il rafforzamento dei servizi di controllo per garantire la sicurezza per contrastare i reati contro il patrimonio. In questo contesto, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, negli ultimi giorni, hanno arrestato altre 6 persone, sorprese, presso le fermate metropolitane e bus e a bordo dei mezzi pubblici, lungo le vie di afflusso dei fedeli e turisti.

DISABILE DERUBATA DEL TELEFONINO A PIAZZA VENEZIA

Due borseggiatori cubani, di 31 e 37 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, non si sono fatti scrupoli a impossessarsi del telefono di una ragazza di 29 anni, affetta da disabilità psichica e fisica, che si trovava in compagnia della zia 53enne, a bordo dell’autobus di linea Atac 87, all’altezza della fermata “Ara Coeli”, approfittando della confusione creata dai tanti turisti che affollavano il mezzo di trasporto.

Subito dopo il colpo, i due, si sono allontanati verso via del Corso, tentando di far perdere le loro tracce. Solo grazie alla tenacia della zia della vittima che non si è persa d’animo, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro con una pattuglia del Nucleo Radiomobile si sono messi alla ricerca dei due, bloccandoli in via del Collegio Romano, seguendo gli spostamenti, tramite un’applicazione di geolocalizzazione. I due arrestati in flagranza, gravemente indiziati del reato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale saranno processati per direttissima

FURTO AL TAVOLO DEL RISTORANTE

Poco dopo, in via dell’Archetto, i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato due cittadini sudamericani, entrambi 55enni, senza fissa dimora e con precedenti, sorpresi mentre portavano via un dispositivo informatico dal valore di 180 euro, di un turista USA, che era seduto al tavolo di un ristorante e che non si era accorto di nulla.

BORSEGGI IN METRO

Presso le fermate metropolitane “Manzoni e “Spagna”, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato in due diverse circostanze due persone, intente a portar via con destrezza il portafogli di due passeggeri.

In via Domodossola, i Carabinieri della Stazione Roma Tuscolana hanno arrestato un cittadino cileno di 30 anni, sorpreso mentre asportava il portafogli dalla borsa, poggiata sulla spalliera della sedia, di una donna che era seduta ai tavolini esterni di un bar. I Carabinieri, impegnati in un servizio di controllo preventivo, hanno assistito alla scena e sono riusciti a bloccare il 30enne che ha tentato di scappare col monopattino e hanno recuperato la refurtiva.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.