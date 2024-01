Diritto allo studio, se ne parla al Pd di Ladispoli il 18 gennaio • Terzo Binario News

“Il Partito Democratico di Ladispoli e il circolo Giovani Democratici Tirreno vi invitano a partecipare all’iniziativa del 18 gennaio ore 18 presso la sede del PD Ladispoli (via Odescalchi, 57) sul tema del diritto allo studio.

All’incontro saranno presenti Michela Califano, consigliera della Regione Lazio e vicepresidentessa della commissione trasporti; Emiliano Minnucci, membro dell’assemblea nazionale del PD e Paolo Romano, consigliere della Regione Lombardia e candidato alla segreteria nazionale dei Giovani Democratici con la lista Generazione Prossima e rappresentanti degli studenti delle scuole superiori e dell’università.

I temi trattati saranno molti, come ad esempio il caro affitti, i trasporti e il costo in generale per lo studio”.

Partito Democratico Ladispoli – Gruppo Consiliare e Circolo “Luciano Colibazzi”

Circolo Giovani Democratici Tirreno