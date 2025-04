Dimensione Danza 2000 di Alessandra Ceripa protagonista a Barcellona • Terzo Binario News

La scuola di danza etrusca conquista un secondo e un terzo posto in una competizione che vedeva partecipare altre 21 nazioni. Gli Assessori Cennerilli e Parroccini: “Un quarto di secolo di danza, di arte e disciplina, Alessandra Ceripa figura di spessore della nostra città”

La danza di Cerveteri conquista la Spagna. Merito di Alessandra Ceripa di Dimensione Danza 2000, che nel weekend di Pasqua di sabato 19 e domenica 20 aprile ha raggiunto un secondo posto nella disciplina Contemporaneo Senior e un terzo posto nelle discipline Modern Senior e Altri Stili nel “Barcellona Dance Award 2025”, rassegna che ha visto partecipare scuole di danza provenienti da 21 nazioni, tra cui Belgio, Francia, Polonia, Finlandia, Messico, Portogallo, Inghilterra, Russia e Ucraina. Ad esibirsi per il team etrusco Silvia Mantovani, Sara Della Vedova, Moira De Angelis, Chantal Mollo, Serena Latini, Martina Montesi, Kimura Lessi, Matilde Cardinale, Noemi Pica, Martina La Casa, Michela Russo, Maria Chiocca e Gabriele Pierantozzi. Coreografie, oltre che di Alessandra Ceripa, della Maestre di Danza Paola Tricerri e Valentina Venturini.

“Dimensione Danza 2000 porta il nome della nostra città sul podio all’interno di una manifestazione di assoluto prestigio: giungere tra i primi tre per ben due volte in una rassegna come quella a cui hanno preso parte, dove concorrevano scuole di danza provenienti da tutto il mondo è sinonimo di quanto sia meticoloso e importante il lavoro che Alessandra Ceripa svolge ogni giorno in sala con i propri allievi – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – da tantissimi anni inoltre, Dimensione Danza 2000 svolge anche il ruolo di apripista dell’offerta culturale estiva della nostra città. Con i suoi spettacoli che sempre si svolgono tra giugno e luglio, oltre a richiamare migliaia di famiglie in piazza, offre serate davvero di grande qualità e di grandi emozioni. Serate che, in concomitanza con il suo 25esimo anno di attività, auspichiamo possano avere luogo anche quest’estate. Come sempre accaduto, sono certa che Alessandra e tutto il mondo di Dimensione Danza offriranno grandi serate di arte e spettacolo”.

“Alessandra Ceripa rappresenta una vera istituzione nel mondo della Danza e della disciplina all’interno della nostra città – ha dichiarato l’Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri Manuele Parroccini – la serietà, la passione e l’amore per la Danza da parte di Alessandra Ceripa sono tangibili ogni giorno: non è di certo un caso se quest’anno festeggerà i suoi primi 25 anni di attività con un numero di iscritti sempre in crescita. Testimonia come quello di Dimensione Danza 2000 sia un ambiente sano dove a prevalere sono l’amore per un’arte nobile come quella della danza, che richiede non soltanto abilità ma anche uno stile di vita attento e salutare. Ad Alessandra, non nuova al raggiungimento di prestigiosi traguardi a livello internazionale, il mio ringraziamento come Assessore allo Sport e l’augurio di continuare a vivere la danza con lo stesso amore ancora per tanti anni in futuro. A lei, al suo staff e a tutti i suoi ballerini, congratulazioni e un in bocca al lupo per un futuro ancora ricco di gioie e soddisfazioni”.