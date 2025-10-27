Differenziata di Civitavecchia, cambia l'orario di lavoro ma non quello della raccolta per i cittadini • Terzo Binario News

Csp informa che, a decorrere da oggi, gli operatori addetti alla raccolta differenziata “porta a porta” osserveranno nuovi orari di ritiro definiti nell’ambito di un piano di riorganizzazione interna che NON riguarda in alcun modo il calendario dell’utenza.
Come documentato dai report interni e dal monitoraggio fotografico effettuato sul territorio (in allegato), le attività di raccolta vengono regolarmente eseguite secondo la nuova turnazione.
Al fine di consentire il corretto completamento del servizio, si raccomanda pertanto ai cittadini di lasciare esposti i mastelli e/o i carrellati (ma NON i sacchetti) per il tempo necessario all’espletamento della raccolta, nel rispetto delle nuove modalità organizzative.
Civitavecchia Servizi Pubblici srl ringrazia l’utenza per la collaborazione.