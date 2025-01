“Differenziare bene i rifiuti per tutelare Cerveteri e il futuro del territorio”: la sindaca Gubetti e Rieco incontrano le scuole • Terzo Binario News

La Prima Cittadina: “Una corretta raccolta differenziata è la base per una città migliore e più pulita, importante parlarne con i più piccoli”

“Differenziare correttamente i rifiuti è il valore base per una Cerveteri migliore, per un territorio più pulito e sostenibile.

Per questo motivo da questa mattina, il personale della Rieco Spa, azienda appaltatrice del servizio di igiene urbana della nostra città sta incontrando i ragazzi e le ragazze delle scuole per svolgere delle lezioni formative su come effettuare una giusta raccolta differenziata e su quali accorgimenti, piccoli e grandi, è necessario seguire per ridurre al minimo la quantità di rifiuti non differenziabili prodotti.

Ho avuto il piacere di trascorrere qualche minuto insieme a loro: ho incontrato dei bambini e bambine davvero attenti e già molto preparati sulle tematiche ambientali, sono certa che questo ciclo di appuntamenti li renderà ancor più responsabili e pronti”.

A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, a margine della visita fatta in una classe quarta della scuola Salvo D’Acquisto.

“Se il presente è nelle mani degli adulti, il futuro è nelle mani e nelle azioni dei bambini – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – per questo credo fortemente in questo ciclo di incontri nelle classi organizzato dalla Rieco.

Appuntamenti che proseguiranno anche prossimamente coinvolgendo più classi possibili. Ai ragazzi, in breve, sarà spiegata non soltanto l’importanza di differenziare correttamente i rifiuti, ma anche l’importanza e l’impatto che questo ha su Cerveteri, sul territorio e sull’ambiente”.