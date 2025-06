Scuolabus a Civitavecchia, le domande dal 16 giugno all'11 luglio • Terzo Binario News

Dal 16 giugno 2025 e fino al 11 luglio 2025 sarà possibile presentare istanza di iscrizione al servizio di Trasporto Pubblico Scolastico “Scuolabus” per l’anno scolastico 2025/2026 degli alunni residenti, che frequentano le scuole dell’infanzia e le scuole primarie di primo e secondo grado statali del territorio comunale e, in funzione della disponibilità residua dei posti, degli alunni non residenti.

L’istanza, redatta su apposito modulo di domanda (MOD. 1), dovrà essere presentata da parte del genitore, tutrice/tutore, affidataria/affidatario sottoscritta e compilata in ogni sua parte, e corredata di tutta la documentazione richiesta, esclusivamente a: Civitavecchia Servizi Pubblici Srl tramite pec: civitavecchiaservizipubblicisr l@legalmail.it oppure all’Ufficio Protocollo di Csp in via Terme di Traiano, 42 a Villa Albani, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 ed anche il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16:00.

Per visionare l’avviso pubblico e scaricare i moduli di domanda collegarsi al sito istituzionale del Comune di Civitavecchia www.comune.civitavecchia.rm.it direttamente nella Home Page (“area Atti/Avvisi Pubblici”).